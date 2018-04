Regione, pubblicato il bando per le associazioni di volontariato

Sulmona,29 aprile- – E’ stato pubblicato nella giornata di ieri dalla Regione il bando per il finanziamento di iniziative e progetti promossi in ambito sociale (art. 5 del Codice del terzo settore) da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. I progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: promuovere la salute e il benessere; promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva; promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile; promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze; promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive; promuovere un’agricoltura sostenibile e responsabile socialmente. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, non potrà essere inferiore a 20mila euro né superare l’importo di 90mila euro. La quota di finanziamento regionale, a pena di esclusione, non potrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato. Il plafond messo a disposizione dalla Regione Abruzzo è di circa 800mila euro. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, sia che trattasi di associazioni di promozione sociale sia di organizzazioni di volontariato (anche in partenariato tra loro), sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati.

“Si tratta di un bando importante rivolto a coloro i quali, e mi riferisco ad associazioni di volontariato ed enti del terzo settore (Ets), che operano in ambito sociale – ha detto l’assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco -. E’ una iniziativa, poi, promossa dopo la riforma del terzo settore, approvata ad agosto scorso, riforma che mira a valorizzare un comparto importante e strategico come appunto quello del volontariato – ha aggiunto l’assessore -: le associazioni sono il cuore e il braccio operativo del nostro territorio”. La presentazione delle iniziative o progetti dovrà avvenire tramite l’apposita procedura prevista all’indirizzo http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici e dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la modulistica allegata. Il bando scade il 31 maggio 2018 (h.9,00)