Presentata la Festa internazionale degli gnomi a Roccaraso￼

Un momento della conferenza stampa di questa mattina con la partecipazione dell’Assessore regionale D’Amario e il Sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato

Sulmona, 6 luglio – Presentata questa mattina, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, la Festa internazionale degli gnomi, in programma il 29, 30 e 31 luglio prossimi a Roccaraso, a Fonte della Guardia – Aremogna. L’evento è considerato una best practice abruzzese mirato a un turismo culturale, sostenibile e destagionalizzato.

La manifestazione, unica in Italia, prevede nei boschi di Roccaraso esibizioni di fate, elfi, gnomi e cavalli alati, spettacoli teatrali di burattini e pupazzi, teatro di narrazione, giocoleria, circo, danza, trampolieri e letture teatrali immersi nella natura. Alla presentazione hanno partecipano l’assessore alla cultura e al turismo, Daniele D’Amario, il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato e il direttore artistico Zenone Benedetto, ideatore e realizzatore con la sua Compagnia I Guardiani dell’Oca di questo ambizioso progetto.

“La Festa Internazionale degli Gnomi – ha osservato l’assessore Daniele D’Amario – è quella che potremmo definire una best practice abruzzese per quanto riguarda lo sviluppo di strategie vincenti in un’ottica di turismo culturale sostenibile e destagionalizzato che vede protagoniste le famiglie. Sicuramente è un evento che ha l’obiettivo di promuovere il nostro territorio, e – conclude – di sensibilizzare i bambini alla sostenibilità ambientale”. L’evento, spalmato nell’arco di tre giorni, coinvolge oltre 120 artisti che si esibiranno in più di 30 tra laboratori e spettacoli, vanta un corposo seguito sul web dove conta oltre 18.000 fan social, oltre 100.000 visualizzazioni web, otre 1.000.000 di visualizzazioni social. Sono numeri in crescita, hanno spiegato gli organizzatori, per una realtà rispettosa dell’ambiente e in sintonia con diversi obiettivi dettati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. “L’attenzione ai luoghi naturali e all’ambiente si sposa con la natura stessa del progetto di “teatro-ambiente”, un unicum in Italia per la sua struttura complessa e organizzata, in cui il luogo diventa esso stesso parte della narrazione e protagonista dell’evento”, hanno aggiunto gli organizzatori della manifestazione.