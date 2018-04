Sulmona si tinge di rosso con le Ferrari

Sulmona,8 aprile- La prima giornata della Ventesima Edizione della Festa dei Fuochi, primo evento che apre ufficialmente tutte le manifestazioni della Giostra Cavalleresca di Sulmona, è coincisa con il secondo raduno consecutivo delle Ferrari dopo quello dell’anno scorso. il corteo delle sessanta Ferrari partecipanti al raduno nazionale ha fatto il suo ingresso lungo Corso Ovidio per poi giungere all’interno di Piazza Garibaldi.

L’evento è stato organizzato da Valter Tirimacco, delegato per l’Abruzzo Club Ferrari Italia passione Rossa, Associazione che compie quest’anno i venti anni di vita, la quale si fregia di diffondere ed avere la passione rossa per la Ferrari, mito italiano nel mondo. Presente inoltre Fabio Barone, Presidente Nazionale dell’Associazione

Presenti sessanta esemplari di Ferrari di colore rosso, bianco, nero, giallo, grigio, con i modelli 348, 360, 458, 355, 430, F12, FF, 599, 208, 612 Scaglietti, 512 Testarossa, Mondial T,solo per citarne alcune. Non è mancato nel corso della manifestazione il tradizionale giro delle Ferrari in Piazza Garibaldi con i bambini a bordo nell’emozione generale, udendo l’inconfondibile rombo dei motori, da sempre simbolo dell’automobilismo italiano nel mondo.

Subito dopo ci si è trasferiti all’interno del Polo Culturale di Santa Chiara, per prendere parte ad un’interessante conferenza, avente come argomento la presentazione del primo concorso denominato Ginaldi Ferrari Passione Rossail quale è stato vinto da Giuseppe Marinucci della classe seconda a della scuola Serafini Di Stefano della città di Sulmona, concorso incentrato sulle figura sia del Conte Guido Ginaldi, personaggio insito nell’albo d’oro dell’automobilismo mondiale, sia di Raffaele D’Amario cittadini Sulmonesi i quali vinsero la seconda edizione della celebre Coppa Acerbo nell’anno 1925. Presenti il Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco, il Sindaco della Città di Sulmona Annamaria Casini,l’Avvocato Lando Sciubail quale ha ricordato la figura leggendaria del pilota Francesco Baracca, Gianni D’Amariofiglio di Raffaele D’Amario, il professor Fabio Valerio Maioranostorico e studioso di araldica, Gianni Feboil quale ha ricostruito alcune delle tappe storiche fondamentali della Coppa Acerbo,Valter Tirimaccoed il Presidente Nazionale del Club passione Rossa Fabio Barone, il Presidente della Giostra Cavalleresca Maurizio Antonini; l’evento è stato presentato e condotto da Fiorenza Quadraro.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati altri premi uno alla scuola media Giuseppe Capograssi, l’altro conferito dal Club Ferrari all’Associazione dei Volontari delle Frazioni, i quali si sono impegnati in prima linea nell’incendio del Monte Morrone. È stata consegnata inoltre al Sindaco di Sulmona Annamaria Casini una targa ricordo da parte del Club Ferrari. Nel corso della conferenza il Professor Fabio Valerio Maiorano ha dato comunicazione che verrà pubblicato un libro riguardante le figure sia del Conte Guido Ginaldi, sia di Raffaele D’Amario, a cura del Dottor Ezio Mattioccocon la collaborazione di Franco Falocco. La pubblicazione del volume sarà gestita dall’Università Sulmonese della Libera Età.

Nel corso della Conferenza non sono mancati i riferimenti storici sia riguardanti lo stemma della Ferrari, sia la ricostruzione illustrata dall’Avvocato Lando Sciuba del leggendario pilota di aerei della Prima Guerra Mondiale Francesco Baracca il quale, il 6 aprile 1918, aveva già collezionato ben sessantatre vittorie. Francesco Baracca adotterà lo stemma del Cavallino emblema che in seguito la famiglia Baracca consegnerà ad Enzo Ferrari, colui che fonderà la celebra casa automobilistica di Maranello. Il Professor Fabio Valerio Maiorano, nel suo intervento riguardante lo stemma del Cavallino della casa di Maranello, ha tenuto a precisare che, per quanto concerne l’araldica, costituisce un errore chiamare il Cavallino Rampante in quanto, in araldica, il cavallo non rampa perché nell’araldica rampa solamente il Leone. Inoltre Fabio Maiorano ha tenuto a precisare che il cavallo dello stemma della Ferrari è inalberato, ed è rivolto guardando nella parte destra, mentre gli animali che rampano in araldica guardano nella parte sinistra. Chiamare quindi il Cavallino della Ferrari rampante costituisce un’imprecisione. (h. 10,00)

Andrea Pantaleo