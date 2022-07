Molina Aterno sempre più digitalizzata: si aggiudica il primo finanziamento del PNRR.

ll sindaco Luigi Fasciani

Molina Aterno, 6 giugno– Il Comune di Molina Aterno si aggiudica il bando “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. Il primo finanziamento, di circa 80.000 euro, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Il Comune della Valle Subequana continua la sua spinta alla transizione digitale; Le risorse ottenute, infatti, seguono il percorso già avviato negli ultimi anni in tema di innovazione tecnologica e digitalizzazione e che ha portato già all’adozione dei servizi SPID, PAGO PA e APP IO, grazie al Fondo Innovazione.

“Oggi possiamo fare un ulteriore passo in avanti, con il finanziamento miglioriamo l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’Ente Comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento, e per farlo ci avvarremo del supporto del CST Sulmona, società del nostro territorio che da molti anni lavora a sostegno dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione e della transizione digitale.”

Il Bando “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” non è l’unico al quale ha partecipato il Comune di Molina Aterno.“Ora attendiamo i risultati delle altre domande presentate, con la speranza che continuino a premiare il lavoro che quotidianamente gli Uffici Comunali svolgono per cogliere tutte le opportunità del PNRR e per avere un’Amministrazione sempre più efficiente, all’avanguardia e digitalizzata.