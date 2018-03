Quattro nuovi treni ” Pop” per le linee abruzzesi

4 nuovi elettrotreni “POP” entreranno in servizio tra il 2020 e il 2023 in Abruzzo a favore dei pendolari, andando a sostituire le storiche carrozze media distanza attualmente in asset sulla relazione Pescara-Roma. L’acquisto di questi treni da parte di Trenitalia sottoscritto con la casa produttrice Alstom in data odierna, sono il frutto di quanto previsto dal contratto di servizio in vigore con la Regione Abruzzo per il 2017-2023. Lo ha reso noto oggi il

Il treno Coradia Stream, battezzato come “POP” da Trenitalia è l’ultima generazione dei treni progettati per linee regionali e che collegano più città. E’ un treno a unità elettrica multipla (EMU) che raggiunge una velocità massima di 160 km/h nella sua versione regionale.

Il treno può trasportare più di 300 passeggeri seduti ed è di facile accesso grazie all’ingresso “a raso” del marciapiede. Progettato per essere ecologico è riciclabile al 95%. Coradia Stream può essere facilmente adattato per le diverse tipologie di servizio. Gli interni e la disposizione dei sedili possono essere modificati a seconda delle esigenze, per esempio con più sedili nei percorsi più lunghi o con più spazi in piedi per viaggi più brevi. Gli interni possono essere adattati in base alle stagioni o a particolari bisogni: è possibile, infatti, aggiungere rastrelliere per le biciclette o per gli sci, connessione Wi-Fi, distributori di bibite e snack, aree multimediali e zone di lavoro o relax.

A bordo del nuovo treno, i finestrini più larghi offrono una maggiore illuminazione e la percezione di maggiore spazio e comodità. Servizi avanzati di infotainment, audio e video così come di video sorveglianza “live” assicurano comfort e sicurezza.

I treni Coradia Stream “POP” sono prodotti da Alstom in Italia. Lo sviluppo del progetto, la produzione e la certificazione sono fatte nel sito di Alstom di Savigliano (CN). La progettazione e la produzione dei sistemi di trazione e altri componenti nello stabilimento di Sesto San Giovanni (MI) e i sistemi di segnalamento di bordo sono affidati al sito di Bologna.(h. 14,15)