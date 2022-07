Sulmona: torna il bonus per acquisto mezzi ecologici￼

Sulmona 5 luglio– E’ di nuovo possibile, per i cittadini di Sulmona, ricevere il contributo massimo di 300 euro per l’acquisto di bici, monopattini e tutti gli altri mezzi di trasporto per la mobilità dolce.Sul sito web del Comune di Sulmona, è disponibile l’avviso e la modulistica per ottenere il bonus.

Il progetto, attivato nell’ambito del “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, cofinanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, mira ad incentivare una mobilità sostenibile per gli spostamenti quotidiani all’interno del territorio cittadino.

“Utilizzando un mezzo incluso in questo finanziamento, si può sperimentare come esso sia salutare e pratico, oltre che rispettoso dell’ambiente e del nostra bellissimo città.Tornare a utilizzare la bicicletta per andare a scuola o a lavoro, percorrere i dintorni in cui abitiamo e lavoriamo, esplorarli, conoscerne la storia e le particolarità aumenta nei ragazzi e negli adulti il senso di appartenenza ai luoghi stessi.

Sulmona- spiegano in una nota gli Assessori Katia Di Nisio (Ambiente) e Attilio D’Andrea (Transizione ecologica)– per la sua conformità, è una città che si presta benissimo a lasciare la propria auto a casa e muoversi con questi mezzi che oltre a rendere più snelli e rapidi gli spostamenti, in questo periodo storico sono un valido aiuto per combattere il caro carburanti.Nel campo della mobilità sostenibile, le emissioni zero sono una parte fondamentale di una strategia finalizzata a ridurre il tasso di emissioni di CO 2 e cercare di invertire la rotta di una deriva che interessa tutto il pianeta.

La riduzione dell’uso delle auto si associa con la strategia di transizione ecologica che, come Amministrazione, perseguiamo anche per gli altri settori primari coinvolti: ridurre i consumi energetici, non sprecare energia e ricavarla da fonti rinnovabili, fare un uso consapevole dell’acqua, produrre meno rifiuti, differenziarli, riciclarli ecc.In qualità di assessori alla transizione ecologica e all’ambiente, invitiamo dunque tutti i cittadini che ne abbiamo i requisiti, ad accedere a questo beneficio che si concretizza con il contributo del 30% sull’acquisto di uno dei mezzi in questioneNon serve l’ISEE o altra documentazione, se non la compilazione del modulo, corredato dal documento di identità, da spedire al Comune di Sulmona, unitamente al preventivo relativo al mezzo scelto”.

Gli uffici, una volta accertata la correttezza dei requisiti, invieranno apposita nota di accettazione della domanda, autorizzando l’acquisto e richiedendo copia della fattura e l’iban su cui rimborsare la somma.

