Giovedì e venerdì XI congresso regionale Uil

Al centro dei lavori: occupazione,dirtti,zes e sviluppo:tanti gli ospiti: Marsilio, Miccio, Bombardieri, D’Alfonso e Cianciotta.

Sulmona,4 luglio– Giovedì 7 e venerdì 8 luglio prossimi a Città Sant’Angelo si terrà l’XI Congresso regionale della Uil Abruzzo. Un appuntamento atteso, che chiude la lunga e intensa stagione congressuale del sindacato in Abruzzo, e anticipa quella nazionale che si terrà a ottobre a Bologna. Un evento che servirà a rinnovare gli organismi statutari, ma che sarà anche l’occasione per un confronto a tutto campo sui temi di più stringente attualità che riguardano la nostra regione come l’occupazione, le prospettive offerte dalla zona economica speciale, le politiche industriali, il ruolo delle imprese e quello delle istituzioni, lo sviluppo, la crescita.

Con i vertici della Uil, regionale e nazionale, e con i 220 delegati, espressione delle varie categorie lavorative e in rappresentanza dei 55.634 iscritti alla Uil Abruzzo, ne discuteranno ospiti autorevoli. Si parte giovedì 7 luglio alle 14.30: aprirà i lavori Michele Lombardo, segretario generale della Uil Abruzzo, con la sua relazione congressuale. A seguire, interverranno Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, i segretari di Cgil e Cisl Abruzzo e Molise, e i rappresentanti di Confindustria, Mauro Miccio, commissario straordinario della zes in Abruzzo. Le conclusioni della prima giornata saranno a cura di PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.

Si riparte venerdì 8 luglio alle 9.00 con Alfredo Moschettini, tesoriere Uil Abruzzo. A seguire, prenderanno la parola il senatore Luciano D’Alfonso, presidente della Commissione Finanza del Senato, e Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo. Le conclusioni saranno a cura di Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil. Il congresso si concluderà con l’approvazione dei documenti e l’elezione degli organismi statutari, a partire dalla segreteria.

“Abbiamo pensato a questo momento – spiega Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo – non solo come all’appuntamento saliente della vita sindacale, ma anche come ad un’occasione di confronto con i decisori politici: a loro porteremo le nostre istanze, li inviteremo ad introdurci alle loro posizioni con un confronto dal vivo, li metteremo in contatto reale con la nostra base, che è espressione del mondo del lavoro in Abruzzo. Saranno due giorni in cui, quindi, emergerà ancora di più il volto costruttivo della Uil, da sempre e ora ancora di più protagonista del bene comune. Grazie agli ospiti che hanno accolto di buon grado il nostro invito per un dibattito autorevole”.