Sulmona: questa mattina torna a riunirsi il Consiglio comunale

Sulmona, Palazzo San Francesco sede del Consiglio comunale

Sulmona, 30 giugno Torna a riunirsi questa mattina, con inizio ore 09.30 il Consiglio comunale di Sulmona. Una seduta tecnica senza nessun documento politico da sottoporre all’esame dell’Assemblea.

Per oggi all’ordine del giorno dei lavori figura la nomina rappresentanti del Comune in seno all’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interessi dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP. N. 2Provincia dell’Aquila;Approvazione PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, per l’anno 2021;Scelta per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvazione PEF 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe TARI anno 2022