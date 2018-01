Sulmona, 11 gennaio- Si è svota a Sulmona,presso l’Istituto Superiore “ Ovidio” una conferenza dell’avvocato Anna Berghella, del foro di Sulmona, sul tema del Biotestamento, le Unioni Civili, le Adozioni, le nuove frontiere del Diritto di Famiglia. L’appuntamento rientra fra le iniziative organizzate dall’Università Sulmonese della Libera Età . Ha moderato l’incontro Fabio Valerio Maiorano Si è affrontato l’interessante itinerario storico del diritto di famiglia sottolineando che la famiglia, per molti decenni, è stata statica, ferma, senza alcun tipo di evoluzione. Partendo dal 1970 anno in cui viene approvata la legge sul divorzio, per poi transitare dalla Patria Potestà alla Potestà Genitoriale, il Diritto di Famiglia ha avuto continue evoluzioni sino a giungere ai nostri giorni, con l’introduzione di normative le quali hanno determinato una svolta epocale per la Giurisprudenza sul diritto di Famiglia di notevole entità. Oggi si argomenta, si parla di famiglia liquida termine questo volto ad avere il significato che, quest’ultima, è in continua evoluzione rispetto al passato il quale ha visto per secoli la famiglia per l’appunto essere statica, ferma, priva di qualsiasi evoluzione. L’Avvocato Berghella ha esposto le realtà giuridiche fondamentali degli ultimi anni ponendo l’accento e la questione giuridica sugli ultimi cambiamenti epocali di tipo giuridico mossi anche dal diritto europeo, dall’Europa, alla quale la Repubblica Italiana fa parte., Nel corso dell’incontro si è affrontata la legge sull’affidamento congiunto Si è argomentato inoltre sulla figura del Curatore del Minore altra realtà recentemente introdotta, figura giuridica la quale è nominata dal giudice, con la finalità di occuparsi degli interessi del minore.

Sulle adozioni ci si è soffermati sull’introduzione normativa la quale cha determinato la possibilità all’adottato, una volta raggiunta la maggiore età, di avere il diritto di sapere da chi è stato partorito; inoltre si è introdotta la possibilità alla donna che ha partorito il bambino di rivedere le sue scelte e decidere se intende conoscere il figlio dato alla luce. Argomentazioni queste di particolare importanza le quali aprono sicuramente temi, dibattiti, confronti, riflessioni importanti, anche da un punto di vista sociale, umano, giuridico.Altro tema affrontato è stato quello delle Unioni Civili con la possibilità per le coppie di essere unite civilmente e la differenza, rispetto al matrimonio, consta nella peculiarità di non avere l’obbligo della fedeltà coniugale.

Da ultimo nel 2017 vi è stata l’introduzione del Testamento Biologico con la possibilità di poter disporre delle nostre ultime volontà, a condizione e patto che il testatore possegga piena lucidità mentale. Il Testamento Biologico è collegato sia all’articolo numero 32 della Costituzione, sia alla Convenzione di Oviedo del 1997 la quale, all’articolo numero 9, sancisce in maniera inconfutabile quanto segue: I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. Si è introdotta la possibilità di poter disporre delle proprie volontà in piena coscienza e lucidità. Temi molto interessanti i quali coinvolgono tutto e tutti, ogni coscienza. Al termine della Conferenza si è avuto un dibattito molto interessante con un particolare scambio di idee ed opinioni fra i presenti.. (h.9,00)

Andrea Pantaleo