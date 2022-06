Agricoltura: Imprudente,Ok a prezziario per macchine e attrezzarture agricole￼

Emanuele Imprudente, Vice Presidente Regione con delega all’agricoltura

L’Aquila, 29 giugno– La Giunta regionale abruzzese, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha approvato, il manuale operativo del “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la regione Abruzzo” che, tra le altre cose, prevede l’adozione di un calcolatore che consente la verifica dei prezzi massimi di riferimento di varie categorie di macchine e attrezzature.Lo rende noto lo stesso vice presidente della Regione Abruzzo, il quale sottolinea che con questo provvedimento viene abolito l’obbligo dei tre preventivi nella presentazione di domande di sostegno nell’acquisto di macchine e attrezzature agricole.”Abbiamo voluto compiere una scelta ben precisa rispetto alle opzioni in campo – spiega Imprudente -. Quindi, abbiamo detto basta al confronto tra i 3 preventivi, semplificando le procedure amministrative e snellendo l’iter sia per gli imprenditori nella fase di presentazione delle domande sia per la Regione nella fase dell’istruttoria. In sostanza, un’autentica rivoluzione della semplificazione”.