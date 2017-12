Sulmona, 23 dicembre- Torna anche quest’anno la magia del Natale a Pianola. È tutto pronto per la 45esima edizione del presepe vivente “Come a Betleem”. La tradizionale rappresentazione, il 25 dicembre, dalle 18,30, tornerà a riempire di luci e musiche la cavea naturale nel cuore del paese alle porte della città. Oltre duecento figuranti, in costume d’epoca, al calare della sera, ripercorreranno le principali tappe della storia della salvezza: da Adamo ed Eva alla liberazione dalla schiavitù egiziana, alle Tavole della legge fino ad arrivare all’Annunciazione e alla nascita del Salvatore. A fare da palcoscenico un anfiteatro naturale di circa dieci ettari su cui è stata allestita una scenografia, in parte fissa e in parte mobile, ideata dall’architetto Giuseppe Santoro, che riproduce un villaggio della Palestina di duemila anni fa. I testi, scritti e interpretati dal compianto Umberto Cavalli e da Liliana Lolli guideranno i movimenti dei figuranti. Al termine della manifestazione, agli spettatori saranno offerti dolci e bevande calde preparati dalle donne del paese. L’ingresso sarà a offerta libera.

L’evento vedrà protagonisti i ragazzi del paese: Eleonora Centi interpreterà la Madonna e sarà affiancata da Annalisa Lepidi, Valeria Lepidi, Arianna Lepidi, Milena Lepidi che vestiranno i panni di amiche e compagne di Maria. San Giuseppe sarà interpretato da Federico Corridore e Chiara Gizzi interpreterà la voce di Giuseppe mentre Milena Lepidi sarà l’angelo dell’Annunciazione. Alessandra Centi interpreterà la regina d’Egitto affiancata dalle ancelle Giulia Centi, Chiara Lattanzio, Cristina Centi, Mariangela Centi. I portantini della regina saranno Alessio Centi, Michele Centi, Gabriele Centi, Davide Renzetti mentre i panni dei soldati egiziani saranno vestiti da Simone Lepidi, Marcello Fattore, Matteo Centi e Fernando Corridore. Il drappello di soldati romani, guidati dal centurione Giancarlo Centi, sarà composto da Gianluca Centi, Alessandro Centi Pizzutilli, Marco Centi Pizutilli, Antonio Di Marco, Moreno Salvi, Stefano Malatesta, Vincenzo Tunno, Riccardo Centi e Riccardo Feliciani; Augusto Iovenitti interpreterà Aronne. I re magi, Marco Corridore, Gabriele Lepidi e don Luciano Bacale Efua (parroco della comunità di Pianola), depositeranno i doni ai piedi del Salvatore. Gesù bambino sarà l’ultimo nato del paese, quest’anno Alessandro Alfonsi. La regia dello spettacolo è affidata a Bonifacio Liris mentre Carlo Gizzi coordinerà i movimenti dei personaggi, il dosaggio delle luci è curato da Franco e Matteo Gizzi. Al termine della rappresentazione il parroco del paese impartirà la benedizione ai partecipanti sul sagrato della chiesa di Pianola che ancora attende di essere riparata dai danni del terremoto.

“Questa è la 45esima edizione” sottolinea il presidente dell’associazione che realizza la manifestazione, Mario Corridore. “Un traguardo che ci riempie di orgoglio e infonde fiducia per il futuro. Unico rammarico è la mancanza della persona che più di tutte ha permesso al nostro presepe di fare il giro d’Italia e di essere conosciuto a livello nazionale: lo storico Presidente Andrea Corridore”.

Dopo le trasferte degli anni scorsi: Greccio (RI), Roma (Piazza delle Vittorie), Bernalda (MT), Bolzano, Gorizia, infatti, quest’anno la manifestazione sarà replicata il prossimo 29 dicembre a S. Angelo d’Alife, Comune gemellato con L’Aquila in nome di Celestino V, cui sembra aver dato i natali. La rappresentazione, dopo una fiaccolata per le vie del borgo, alle ore 18.00 si terrà nella villa comunale, appositamente allestita, con le scene dell’annunciazione, dell’arrivo nel villaggio di Betleem, della nascita del Redentore, fino all’arrivo dei RE Magi.

Dopo la rappresentazione, la scuola di Cucina “Scherza col cuoco” preparerà pasta all’amatriciana per il pubblico presente. Le offerte raccolte saranno devolute alle popolazioni terremotate del Lazio.