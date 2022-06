Sulmona: riunita la Commissione Bilancio sui Piani economici e finaziari (Pef) Cogesa

Sulmona, 27 giugno-Si è riunita oggi la commissione bilancio e partecipate del Comune di Sulmona per deliberare sui piani economici e finanziari proposti dal Cogesa per le annualità 2021 e 2022/2025. L’approvazione del Pef della società in house è propedeutica all’approvazione del bilancio stesso del Comune.

“L’attuale amministrazione- spiegano in una nota l’Assessore al Bilancio e alle Partecipate Katia Di Marzio e il Presidente della Commissione Bilancio Teresa Nannarone- ha prioritariamente provveduto a far esaminare, a fini della validazione, il predetto documento finanziario da una società terza rispetto a quella incaricata dallo stesso Cogesa, la quale ha rilevato che una parte delle somme richieste, che avrebbero portato ad un aumento spropositato delle tariffe ( circa il 9%), non era dovuta.Coerentemente, il Comune nella definizione conclusiva del Pef , ha “tagliato” una somma pari a trecentomila euro circa e gli aumenti derivanti.Ciò che non si è potuto invece evitare è stato l’adeguamento delle tariffe comportante un minimo incremento, attesa l’inerzia della amministrazione precedente sul punto dal 2019, incremento che tuttavia sarà abbattuto dal fondo di circa 83 mila euro a disposizione dell’amministrazione per agevolazioni tariffarie.Altrimenti detto: non solo non è stata recepita acriticamente la richiesta di aumento proposta dalla Cogesa spa, ma verranno messi a disposizione della collettività dei fondi utili a sostenere le persone o le attività che versano in difficoltà.Tutta la maggioranza ha votato in maniera compatta, mentre le opposizioni si sono in parte astenute ed in parte hanno votato contro le proposte”.