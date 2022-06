La bellezza di Elena e del bronzo il libro di Pasquale del Cimmuto

Sulmona, 25 giugno-Presentato questo pomeriggio a Sulmona, all’interno dell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, il libro di Pasquale del Cimmuto dal titolo la bellezza di Elena e del bronzo Abruzzo e Abruzzesi nella scultura dell’Ottocento e del primo Novecento edito dalla casa editrice Guida editori.

Presenti l’autore, per i saluti il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, il presidente del consiglio comunale Cristiano Gerosolimo, Domenico Taglieri presidente della fondazione Carispaq, i docenti universitari Isabella Valente, Michele Maccherini, Adriano Ghisetti Giavarina, Giuseppe Di Natale, Fabrizio Politi, Giovanna Ruscitti dell’associazione Culturalmente, cittadini desiderosi di non mancare; ha condotto e moderato Mario D’Eramo.

Il libro è uno scrigno pregiato, un viaggio coinvolgente, che immortala artisti celebri i quali hanno lasciato opere immortali ai posteri e alla storia della scultura. Pasquale del Cimmuto medico in pensione, già sindaco di Pescocostanzo, motivato dalla passione per l’arte, la scultura, la storia della regione Abruzzo, ha inteso unire in maniera indelebile le opere di imperituri artisti, che rischiavano di cadere nell’oblio, nella dimenticanza. La cultura sia a Sulmona, sia in regione, si conferma pilastro fondamentale d’importanza notevole.

Molti sono gli artisti con le loro opere presenti nel libro, fra i quali ricordiamo Nicola D’Antino, Edmondo Quattrocchi, Tommaso Illuminati, Sabatino Tarquini, Guido Costanzo, Carlo De Arcangelis, Francesco Paolo Evangelista, Guido Costanzo, Raffaello Pagliaccetti, Francesco Paolo Michetti, Costantino Barbella, Giovanni Granata sol per citarne alcuni i quali sono stati immortalati nel libro con le loro opere frutto della loro genialità artistica. La nostra regione vanta una storia illustre ed imperitura anche nella scultura.

La scultura è arte di dare una forma ad un oggetto; il termine scultura indica un prodotto finale ottenuto mediante ispirazione artistica. I materiali impiegati per la realizzazione delle opere della scultura sono marmo, gesso, terracotta, porcellana, ceramica, granito, bronzo, ferro, vetro solo per citarne alcuni. Le origini della scultura risalgono al 2400 avanti cristo e, con il trascorrere del tempo, si diffonderà in molte nazioni e continenti.

L’antico Egitto avrà tutte le tecniche della scultura sin dai tempi più remoti. Nel corso della storia in ogni epoca sino ai nostri giorni la scultura sarà sempre protagonista in maniera indelebile. Il libro di Pasquale Del Cimmuto è opera che si consiglia di avere, al fine di possedere un itinerario storico artistico d’Abruzzo di encomiabile valore.

Andrea Pantaleo