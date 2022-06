Abruzzo: Coronavirus,1345 nuovi positivi,268 guariti,1 deceduto￼

Sulmona, 25 giugno– Sono 1.345 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo . Sono emersi dall’analisi di 1.876 tamponi molecolari e 5.037 test antigenici: il tasso di positività è pari al 19,46%. Si registra un decesso recente,che fa salire il bilancio delle vittime a 3.373. Si tratta di una 79enne della provincia di Chieti. In lieve aumento i ricoveri. Continuano a salire gli attualmente positivi al virus, che sono ora 22.388 (+1.075): 112 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+1) e 4 sono in terapia intensiva (invariato), mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 397.663 (+268 rispetto a ieri). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (375), Chieti (314), Pescara (265), Teramo (311), fuori regione (26), in accertamento (53).