Celestino V al secolo Pietro di Angelerio il nuovo libro di Fabio Maiorano

Sulmona, il sindaco Di Piero alla presentazione del libro di F.Maiorano

Sulmona, 25 giugno-Presentato a Sulmona, nel cortile del Palazzo della Santissima Annunziata, il nuovo libro di Fabio Valerio Maiorano storico, araldista, deputato di storia patria, dal titolo Celestino V al secolo Pietro di Angelerio storia e altre storie del papa santo di Sulmona edito dall’accademia degli agghiacciati. Presenta l’autore, Giulio Mastrogiuseppe presidente dell’associazione celestiniana, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, Franco Cavallone, Domenico Taglieri presidente della fondazione Carispaq, Mario Alesii membro del comitato Perdonanza dell’Aquila responsabile UNESCO, Monsignor Orlando Antonini nunzio apostolico decano dell’associazione Perdonanza dell’Aquila, Roberto Carrozzo e Beatrice Ricottilli funzionari dell’Archivio di Stato della sezione di Sulmona.

Molti i temi affrontati in questo nuovo libro, molti gli interrogativi ai quali si tenta di rispondere in questo volume, realizzato sia con documenti di archivio, sia con fonti bibliografiche attendibili, mosaico il quale traccia una innovativa biografia di Sua Santità Papa Celestino V, mettendo chiaramente in discussione alcune vicende della sua vita, aprendo a interessanti realtà di riflessione, confronto, dibattito sulla vita umana sugli eventi che hanno condizionato le scelte.

Progetto editoriale dell’Accademia degli Agghiacciati e dell’associazione PON Alumni, con il sostegno finanziario della Fondazione Carispaq, Chi è Pietro di Angelerio? E’ certo che sia nato in Molise da umili genitori? Perché si sa ben poco della sua infanzia, del paese natio, del convento che l’ospitò, dell’abito indossato e degli studi giovanili? La scelta eremitica sulla Maiella e sul Morrone è stata casuale? Perché è stato incoronato all’Aquila? La bolla della Perdonanza è autentica? E’ davvero Celestino V l’autore del «gran rifiuto»? Perché quell’inquietante buco nel cranio? Come mai è sepolto a Collemaggio?

L’insegna papale caratterizzata dal leone può dirsi “sua”? Dei tanti segreti che ne costellano la vita, un dato è però inconfutabile: quale che sia il paese natale, Pietro di Angelerio è “cittadino di Sulmona”; ed è sulmonese perché in questi territori è vissuto per oltre cinquant’anni, per sua libera scelta; su queste montagne ha sublimato la sua esperienza ascetica, qui ha pregato e si è dedicato al Signore, qui ha fondato la sua congregazione monastica, qui ha innalzato chiese, eremi e conventi, qui ha operato la gran parte dei miracoli; qui, tra le rocce del Morrone, aveva deciso di chiudere i suoi giorni, qui gli è stata comunicata l’elezione sul trono papale, qui ha voluto tornare – vestito del solo saio – dopo la rinuncia alla tiara; ed è qui che Pietro di Angelerio si è sentito “cittadino” della comunità sulmonese che l’ha accolto e protetto, che gli ha donato la terra per erigere la sua prima chiesa ai piedi del monte Morrone. Fra i dubbi sulla vita di celestino V presenti nel libro è l’interrogativo se, l’Angelerio, muore per cause naturali; tale domanda sorge poiché, nel cranio vi è la presenza di un buco, causato verosimilmente da un chiodo di sezione quadrata? Tale rito è avvenuto dopo la morte oppure il colpo di grazia è stato provocato al fine di determinarne la morte? L’autore del gran rifiuto è davvero Celestino V? Le bolle emanate nei 107 giorni del suo pontificato sono tutte autentiche, oppure più di una è stata compilata in tempi successivi come hanno sospettato autorevoli storici di ogni epoca? Libro interessante che si consiglia di avere al fine di vivere un viaggio storico coinvolgente sulla figura di papa Celestino V, sulla sua vita e presenza a Sulmona e nel territorio peligno.

Andrea Pantaleo