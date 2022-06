Ottimo l’andamento dei B&B abruzzesi negli ultimi dieci anni.In calo gli agriturismi

Sulmona, 21 giugno-Il CRESA – Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ha pubblicato nel 2022 due Temi e Problemi che fotografano la situazione degli agriturismi e dei B&B abruzzesi nel 2020, ultimo anno disponibile, analizzando il relativo andamento rispetto al 2011 in modo da rendere possibile il confronto tra queste due nuove forme di ricettività turistica.

I B&B abruzzesi sono 1.360 (3,8% del totale nazionale) presenti principalmente nella provincia di Chieti (458 pari al 33,7% del totale regionale), seguita da L’Aquila (379; 27,9%), Pescara (302; 22,2%) e Teramo (221; 16,3%).

Gli agriturismi sono 580 (2,3% del totale italiano) distribuiti soprattutto nella provincia di Teramo (212; 36,6%), seguita da Chieti (157; 27,1%), Pescara (109; 18,8%) e L’Aquila (102; 17,6%).

Nella regione il ruolo dei B&B ha un certo rilievo considerando che essi costituiscono più del 40% degli esercizi ricettivi e il 7% dei posti letto, percentuali ben maggiori di quelle italiane (rispettivamente 16% e 4%).

Gli agriturismi rappresentano il 15% degli esercizi ricettivi e il 5% dei posti letto (in Italia rispettivamente 9% e 6%).

I B&B abruzzesi, quindi, sono più numerosi degli agriturismi e più presenti in riferimento sia al territorio (12,6 esercizi per 100 kmq rispetto a 5,4), sia alla popolazione (10,6 esercizi su 10.000 abitanti rispetto a 4,5).

Inoltre, i Bed and Breakfast abruzzesi hanno mostrato un incremento del numero sia di esercizi che di posti letto, incremento verificatosi non solo durante l’ultimo decennio (rispettivamente +130,5% e +124,2%) ma anche durante l’anno della pandemia (rispettivamente +2,7% e +3,1%) a differenza di quanto accaduto per gli agriturismi che nel lungo periodo hanno fatto registrare un calo come di seguito (esercizi: -8,8%; posti letto: -1,5%).

Per quanto riguarda il movimento turistico, nel 2020 i B&B abruzzesi hanno avuto più successo rispetto agli agriturismi con un numero di arrivi e di presenze pari a circa il doppio (rispettivamente 126.543 e 66.319) nonostante la circostanza che durante l’anno i B&B abbiano fatto registrare un calo di presenze rispetto al 2019 (B&B: -20%; agriturismi: +26%).

I risultati del decennio, però, mostrano risultati nettamente positivi per i Bed and Breakfast (+25,1%), rispetto a quelli in calo degli agriturismi (-31%).Sempre nel confronto con gli agriturismi, si nota che nei B&B la permanenza media è minore (B&B: 2,3 giorni; agriturismi: 3,3 giorni), le presenze straniere sono meno diffuse (B&B: 7,9%; agriturismi: 11%) e nel corso del decennio sono diminuite di meno (B&B: -5,7%; agriturismi: -71%) mentre nell’anno della pandemia hanno subìto una flessione più pesante (B&B: -67,4%; agriturismi: -52%).

Le caratteristiche dei Bed and Breakfast e degli agriturismi in Abruzzo. Anno 2020

Bed and Breakfast Agriturismi Numero di esercizi 1.360 580 Numero di posti letto 8.277 6.163 Esercizi su 100 kmq 12,6 5,4 Esercizi su 10.000 abitanti 10,6 4,5 Peso % sugli esercizi ricettivi 41,6% 15% Peso % sui posti letto totali 7,2% 5% Var.% 2020-10 del numero di esercizi +130,5% -8,8% Var.% 2020-10 del numero di posti letto +124,2% -1,5% Var.% 2020-19 del numero di esercizi +2,7% +4,5% Var.% 2020-19 del numero di posti letto +3,1% +2,2% Arrivi 54.269 20.208 Presenze 126.543 66.319 Permanenza media 2,3 3,3 Var.% 2020-11 numero presenze +25,1% -31% Var.% 2020-19 numero presenze -20,1% +26% Peso % delle presenze straniere 7,9% 11% Var.% 2020-11 del numero di presenze straniere -5,3% -71% Var.% 2020-19 del numero di presenze straniere -67,4% -52%

Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat