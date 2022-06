￼ Appuntamento a Scanno per un 25 giugno ricco e… romantico

Scanno, 16 giugno – Torna a Scanno “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” sabato 25 giugno con un programma denso e vario per tutto il giorno. Il borgo del lago a forma di cuore, delle donne in costume tradizionale e dei bambini che giocano liberi per strada come una volta, sarà animato nel centro storico e tutt’intorno da spettacoli di artisti di strada, intrattenimenti per i più piccoli, musica dal vivo, visite guidate per il paese e al Museo della lana, escursioni a cavallo o a piedi fino al punto panoramico del “Sentiero del cuore”, concorso fotografico e proiezioni, degustazioni di prodotti tipici e tanto altro fino al lancio dei palloncini a mezzanotte e alla discoteca in piazza. «Siamo alla terza edizione di questo evento che è sempre stato un successo», dichiara il presidente della Pro Loco, Davide Cetrone. «La nostra Associazione di giovani sta “contagiando” di energia le altre e le varie attività commerciali per la riuscita di questa giornata che piace molto. Siamo pronti, vi aspettiamo», conclude.