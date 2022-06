Sulmona: al Teatro Caniglia arriva la banda della Polizia di Stato

Sulmona, 12 giugno Il giorno 15 giugno , alle ore 18,00, in occasione della ricorrenza del centenario della istituzione a Sulmona del Commissariato della Polizia di Stato, il palcoscenico del Teatro Comunale “Maria Caniglia”, avrà il piacere e l’onore di ospitare il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato.

Il complesso bandistico, composto da 102 membri, vanta un’antica tradizione: fondato nel 1928, ha riscosso, nel tempo, significativi successi, che hanno lasciato un segno importante nel paesaggio culturale in Italia e all’estero.

Il vasto repertorio annovera pagine di autori classici accanto a composizioni originali per orchestra di fiati di autori moderni e contemporanei, quali Hindemith, Schonberg, Holst, Bernes, Reed, Sparke, insieme ad una spiccata sensibilità per i capolavori della letteratura sinfonico-corale.

L’alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti, la qualificano tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale.

Grande interesse e notevole prestigio hanno suscitato le esibizioni internazionali a Gerusalemme, New York, Essen, Messico, Malta, Oslo, nelle quali la Banda ha rappresentato l’Italia.

Ha partecipato alle celebrazioni in occasione del Columbus Day 2008 a New York, tenendo un concerto all’Hammerstein Ballroom di Manhattan e presso l’Ambasciata Italiana a Washington. Si è esibita in presenza di Papa Francesco in occasione dell’Udienza Straordinaria tenuta presso la Sala Paolo VI della Santa Sede. L’ingresso al concerto è libero.