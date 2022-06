Oggi una giornata speciale per gli studenti del Polo Liceale Ovidio al Parco fluviale

L’iniziativa arriva a conclusione di un anno scolastico intenso e difficile, è stato l’anno dell’effettiva ripresa delle attività in presenza dopo due anni di didattica digitale integrata in cui il distanziamento obbligato ha limitato le relazioni e le iniziative. Finalmente il Polo Ovidio ha la possibilità di di mettere insieme risorse e studenti, ospitando anche numerosi ragazzi provenienti da altre scuole del territorio.

Sulmona, 7 giugno- Oggi,7 giugno 2022, alle ore 10, lppuntamento è al parco “A. Daolio” per la GIORNATA DELL’ARTE nata da un’idea della Consulta Provinciale degli Studenti e realizzata dal Polo Liceale OVIDIO, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ufficio Cultura e con il patrocinio del Comune di Sulmona.

A coordinare la giornata, in programma per il mese di maggio e rimandata a causa del maltempo, ci saranno Matteo Marrese e Cristiano Puglielli, studenti del Liceo Classico eletti nella Consulta Provinciale.

Il programma è ricco di iniziative curate dai docenti e dagli studenti di tutti gli indirizzi del Polo Liceale OVIDIO.

In apertura, gli studenti di Arti Figurative del Liceo Artistico “G. Mazara ” prepareranno i Mandala per la Pace, a seguire, gli studenti dell’indirizzo MODA presenteranno una ricca sfilata di capi di abbigliamento realizzati all’interno dei bellissimi laboratori. Sarà quindi il momento del Liceo “Giambattista Vico”: Diletta Spinosa presenterà “Arte in movimento” e i ragazzi del VICO saranno protagonisti di un vivace flashmob sulle note della canzone di Gianni Morandi “Apri tutte le porte”.

Gli studenti del Liceo Classico OVIDIO saranno impegnati nella rappresentazione teatrale “Il nostro Edipo Re” e, a conclusione della giornata, la VicOvidio Music Band si esibirà con alcuni brani preparati nell’ambito di un progetto scolastico.

Al termine sarà possibile effettuare la visita all’opera di Land art inaugurata qualche settimana fa nella zona dell’orto botanico.

Nel corso della mattinata, annuncia la Dirigente Caterina Fantauzzi, la Scuola presenterà anche la quinta edizione di OVIDIO RUNNING che si terrà il prossimo 25 settembre 2022.