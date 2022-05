Sulmona: meritato riconoscimento per Domenico Leone

Domenico Leone

Sulmona, 30 maggio– Si svolgerà il prossimo 02 giugno 2022 la cerimonia di consegna da parte del Prefetto dell’Aquila dei Diplomi dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.Tra i destinatari della prestigiosa Onorificenza figura anche il Cavaliere Domenico Leone , nato a Castel del Giudice (IS) e residente in Sulmona, insignito nell’occasione dell’onorificenza di UFFICIALE OMRI con decreto del Presidente della Repubblica del mese di dicembre 2021, a seguito di segnalazione della AVIS Sulmona , per l’impegno solidaristico e per l’eccezionale attivita’ donazionale di sangue ed emoderivati esplicata con 224 donazioni, oltre a numerosi incarichi di responsabilità in differenti ambiti operativi. Domenico Leone è persona molto conosciuta e stimata in città e non solo per le sue straordinarie doti umane ma anche per il lungo e costante impegno nel sociale e per la sua convinta e leale azione solidaristica che ne fanno una persona davvero straordinaria. Agli auguri di tanti amici aggiungiamo anche quelli della nostra redazione