Forza Italia: Berlusconi, la linea del partito e’ chiara 

In un suo intervento sul “Corriere della Sera“, il presidente di Forza Italia, Silvio

Berlusconi, scrive che “nella grande manifestazione di Napoli, solo pochi giorni fa, il Partito si e’ stretta ancora una volta non tanto intorno alla mia persona, ma intorno alla nostra linea chiara e responsabile. La linea di chi ha voluto per primo il governo Draghi e lo sosterra’ lealmente, senza rinunciare ai nostri principi, fino alla scadenza naturale della legislatura”. Naturalmente – continua l’ex premier – in un grande partito liberale possono esistere divergenze di opinione su singoli aspetti: questo e’ del tutto normale, anzi salutare. In passato e’ accaduto persino e fin troppe volte di sentir formularel’accusa opposta, e altrettanto caricaturale: Forza Italia come partito-azienda o addirittura partito-caserma. Non e’ cosi’, da noi si discute a lungo e poi si arriva ad una sintesi, della quale io come fondatore e leader di Forza Italia sono espressione e garante, per volonta’ di decine di migliaia di aderenti e di milioni di elettori che nel corso dei decenni mi hanno rinnovato la loro fiducia”. Per questo,

– osserva il leader forzista – anche se e’ mortificante doverlo ripetere, voglio chiarire ancora una volta che i miei collaboratori e i dirigenti di Forza Italia attuano soltanto le mie indicazioni e nei loro comportamenti ho ovviamente piena fiducia”.