Abruzzo: Coronavirus,486 nuovi positivi,738 guariti,1 deceduto

Sulmona,28 maggio– Sono 486 i nuovi positivi in Abruzzo. Sono stati eseguiti inoltre 2098 tamponi molecolari e 4064 test antigenici. Il bilancio dei deceduti segnala un caso in provincia di Teramo. Ci sono inoltre 379240 guariti (+738),mentre sono 22047 gli attualmente positivi (-254) e 210 i ricoverati in area medica (-4), 10 quelli in terapia intensiva (+1), infine sono 21827 i pazienti in isolamento domiciliare (-251). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (115), Chieti (150), Pescara (97), Teramo (100), fuori regione (5), in accertamento (18).