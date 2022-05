E’ morto stamani Ciriaco De Mita ex Segretario della Dc

E’ morto stamani nella casa di cura Villa dei Pini ad Avellino l’ex presidente del Consiglio e

segretario della Dc Ciriaco De Mita Aveva 94 anni. Era sindaco di Nusco dal 2014. Nel febbraio scorso De Mita era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. Era ricoverato a villa dei Pini per la riabilitazione.Tanti i commenti in queste ore dal mondo politico italiano e non solo. Per il ministro Pd della Cultura,Dario Franceschini, “Ci ha lasciato un Grande della Repubblica. Una intelligenza unica, un leader carismatico, un maestro di politica per intere generazioni, giovane fino all’ultimo giorno.Oggi un enorme dolore per tutti noi che gli abbiamo voluto bene”.