“Giornate delle Oasi WWF”: in primo piano gli impollinatori e la biodiversità ￼ ￼￼

Tante le attività in programma anche nel prossimo fine settimana in tutta la regione

Anversa degli Abruzzi, 20 maggio– Quest’anno la giornata Oasi WWF si moltiplica e prevede iniziative in tutti i fine settimana della seconda metà di maggio. Sabato 21 e domenica 22 le Oasi saranno di nuovo aperte e pronte ad accogliere i visitatori che potranno passare una giornata piacevole nella natura e conoscere gli ambienti, gli animali e le piante delle aree protette WWF.

Sabato 21 sono previste iniziative nell’Oasi e Riserva Naturale “Lago di Penne”: verranno ospitati studenti e insegnati di un Istituto Tecnico per un incontro sul tema dell’acqua e verrà organizzato un laboratorio di Macramè con le donne Ucraine ospiti del CAS del CEA Bellini.

Sempre sabato 21 nella Riserva Naturale Regionale del Borsacchio, che per l’occasione diventa “Oasi per un giorno”, sarà possibile svolgere un’escursione e una visita al parco della villa Mazzarosa Devincenzi McNeil.

Domenica 22 verranno festeggiati gli insetti impollinatori nella Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole del Sagittario”, grazie a laboratori e letture per bambini verrà sottolineata l’importanza di questo gruppo di animali, che purtroppo è minacciato dall’utilizzo di pesticidi e dall’agricoltura intensiva. L’88% di tutte le piante selvatiche con fiore dipendono in vasta misura dall’impollinazione animale, mentre delle circa 1.400 piante che nel mondo producono cibo o sono utilizzate dall’industria, quasi l’80% richiede l’impollinazione da parte di animali. Difendere gli impollinatori vuol dire tutelare uno dei servizi ecosistemici più importanti forniti dalla natura.

Domenica 22 maggio è anche la giornata internazionale della biodiversità e nella Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Lago di Serranella” si organizzerà un’intera giornata dedicata a un animale molto rappresentativo dell’area protetta, la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis). Grazie a visite guidate, all’osservazione diretta, a giochi e a laboratori, adulti e bambini potranno scoprire il valore della presenza di una specie come la Testuggine e in generale quello della biodiversità custodita e protetta nelle Oasi. Nei giorni scorsi è arrivata intanto una bella notizia in casa WWF proprio per la Emys: è stato approvato il progetto LIFE URCA PROEMYS (i LIFE sono progetti di conservazione per la biodiversità finanziati dalla Comunità europea) a favore della specie. Il WWF Italia è capofila e sono coinvolti 10 partner e oltre 50 aree di Rete Natura 2000 in tutta Italia e in Slovenia. L’obiettivo principale è quello di migliorare lo stato di conservazione di Emys orbicularis, mantenendo la diversità genetica delle popolazioni esistenti. Anche l’Oasi di Serranella farà parte di questa importante rete in difesa della Testuggine.

La partecipazione agli eventi per le Giornate Oasi è gratuita, ma è necessaria la prenotazione (rivolgendosi direttamente alle Oasi): le attività sono a numero chiuso e con posti limitati.