Atletica: gli atleti della media Capograssi di Sulmona protagonisti all’Adriatico di Pescara

Sulmona, 15 maggio-Questi ragazzi della media Capograssi, l’altro giorno, a Pescara, sono stati meravigliosi. Sulla pista dell’Adriatico – Cornacchia il manipolo degli atleti sulmonesi ha dimostrato al mondo scolastico che Sulmona….. non è solo la patria di Ovidio e non è neppure solo la culla della cultura, ma da oggi è anche la città che ha saputo dare allo sport studentesco regionale il giusto valore di qualità, dimostrando che con la vittoria, i giovani studenti sulmonesi rafforzano il binomio studio e sport.

L’affermazione ottenuta in una caldissima giornata, davanti a tutte le scuole omologhe della regione, consente alla Capograssi di scrivere per la prima volta una pagina storica per lo sport scolastico sulmonese e proiettare i propri studenti all’importante Finale Nazionale in programma anche a Pescara dal 29 maggio al 1 giugno. Per questa affermazione un plauso ai protagonisti di questa vittoria, ma anche al Dirigente Scolastico Pagano che ha agevolato le attività con gli insegnanti Alessia Sardellone, Francesco Recchia, Daniele Colarossi e Daniele Centipizzulli.

Gli studenti protagonisti di questo successo sono stati Simone Ottaviani ( 1° posto salto in alto) , Andrea Di Padova ( 2° – 80 m) , Lorenzo Sito (2° – salto in lungo) , Matteo Tiritticco (2° – vortex), Riccardo Carrozza (3° – 80 hs) Lorenzo Antoni Tarulli (7° – 1000m) e la staffetta 4×100 composta da Di Padova- Carrozza- Sito – Ottaviani che ha centrato il 1° posto con il tempo di 51” 27.

Delle altre scuole di Sulmona, presenti alle gare di Pescara, va segnalato il 1° posto di Giulia Cutarella ( IIS Ovidio) nei m 100, il 3° posto nella classifica finale cadette della Media Serafini , le seconde posizioni di Ilaria Ranalli nei m 80 e Sofia Bianchini nel salto in alto e il 3° posto della staffetta 4×100 composta da Cagnone- Bianchini- Leombruni – Ranalli. Infine la Media Ovidio ha ottenuto il 5° posto nella classifica generale e due terzi posti nel salto in lungo con Lorenzo Di Martino e la staffetta 4×100 con Catena- Colangelo-Di Martino -Ciacciarelli.