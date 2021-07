5 luglio 1294:Pietro da Morrone Papa

( di Mario Setta *)

-Sulmona eremo di Celestino V: un progetto-



Sulmona,5 luglio- Santuario di Ercole Curino –Sul monte Morrone, luogo sacro già dai tempi precedenti alla nascita di Cristo, esisteva un santuario dedicato ad Ercole. Era il no latinizzato dell’eroe greco Eracle, con l’appellativo di Curino o Quirino, “culto nazionale dei Peligni” e di cui si ammirava la straordinaria forza, avendo superato le0 famose 12 fatiche, ottenendo l’immortalità. Il complesso monumentale si compone di due grandi terrazze addossate al pendio della montagna. L’accesso avveniva mediante scalinate. Sulla terrazza superiore, si trova un piccolo ambiente quadrato, di carattere cultuale, con pavimento a mosaico. In esso furono rinvenute due immagini votive di Ercole, l’una in bronzo, l’altra in marmo, rappresentante l’eroe sdraiato. Il santuario risale al primo secolo a.C. e sembra documentato che all’epoca delle guerre sociali (91 a.C.) fungesse da centro religioso della lega tra i popoli italici che nell’ 87 a.C. ottennero la cittadinanza romana. La festa nel santuario di Ercole Curino avveniva il 13 agosto (“Idi di agosto”), mediante un rito che prevedeva l’offerta, la purificazione nell’acqua, l’accesso al “Sancta sanctorum”, ed anche l’“incubatio”, cioè il pernottamento all’interno del luogo sacro per ottenere qualche grazia. Notevole, dal punto di vista architettonico, l’ OPUS RETICULATUM. (Per informazioni più dettagliate: cfr. Alessandro Bencivenga, “Luoghi, tempi e modi del culto di Ercole tra i Paeligni ”)

– Oratorio di S. Onofrio (Alto medioevo)

L’oratorio, dedicato a S. Onofrio, risale ad un’epoca di passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Vari furono i santuari dedicati a santi eremiti della Tebaide, in particolare a S. Antonio Abate e a S. Onofrio. Di S. Onofrio si sa ben poco. Anch’egli, probabilmente, era un eremita, vissuto nei primi secoli del Cristianesimo. Una raffigurazione di S. Onofrio, nella Yilanli Kilise di Goreme, in Cappadocia (Turchia) lo presenta con lineamenti femminili, sulla base di una leggenda che ne parlava come di donna convertita e consacratasi alla vita eremitica. Una statua conservata nell’atrio della chiesetta lo presenta con capelli lunghi fino ai piedi, quasi a nascondere i suoi lineamenti. Il monachesimo benedettino, nato in Occidente, tenderà a modificare lo stile di vita eremitica sintetizzandolo nel motto “Ora et Labora” .

– Eremo di Pietro da Morrone (Basso medioevo)

Accanto alla chiesetta di S. Onofrio, raccogliendo e ravvivando lo spirito dell’anacoretismo, si stabilirà fra’ Pietro da Morrone, divenuto in seguito papa Celestino V. Ignazio Silone, nel proemio al dramma dal titolo “L’avventura d’un povero cristiano”, racconta la sua ascensione verso l’Eremo: «Una tenera luce verde dorata bagna i campi gli alberi i paesetti pedemontani il grandioso scenario della Maiella e dà una proporzione armoniosa a ogni minimo oggetto. Benché nato e cresciuto in una valle attigua, da cui la Maiella è invisibile, nessuna montagna mi tocca come questa. Elementi emotivi assai complessi si aggiungono all’ammirazione naturalistica. La Maiella è il Libano di noi abruzzesi». Nella Bibbia il Libano è simbolo di maestosità e di potenza, tanto che Mosè chiese a Dio di vederlo e non fu esaudito (Deut. 3,25-26). Ma anche di gioia e di bellezza, come viene spesso descritto nel Cantico dei Cantici. Non solo il Morrrone e la Majella, ma in generale le montagne abruzzesi erano considerate luoghi di nascondiglio e di difesa dalle persecuzioni dei tiranni. Angoli di speranza e di libertà. Gioacchino Volpe, famoso storico abruzzese, nel volume “Movimenti religiosi e sette ereticali”, riferisce di una bolla di Bonifacio VIII “contro quei bizochi o altrimenti chiamati che, ricoveratisi nei monti dell’Abruzzo, in abiti ovini, ma veri vampiri, spargevano eresia tra i semplici uomini”. Nella seconda guerra mondiale, dopo l’8 settembre, i tedeschi che occuparono il campo di prigionia di Fonte d’Amore, vi posero un cannone e distrussero l’eremo, ritenendo che vi fossero rifugiati i prigionieri alleati. Nel dopoguerra l’eremo fu ricostruito con la collaborazione dei cittadini delle frazioni morronesi.

Una questione aperta resta quella della proprietà. In un articolo su “Rivista Abruzzese” (Anno LXXI – 2018 – N. 1 Gennaio- Marzo), Roberto Carrozzo, responsabile dell’ Archivio di Stato di Sulmona dal titolo “L’Eremo di S.Onofrio al Morrone, un monumento in cerca di proprietario” espone una ricerca precisa e documentata sulla questione, concludendo: “A conclusione di questa breve esposizione si può ritenere che il Comune abbia continuato a detenere in proprietà l’edificio, così come dovrebbe detenerlo a tutt’oggi (salvo documenti che ne attestino il contrario, di cui si dubita però l’esistenza), mentre la gestione del culto religioso rimase affidata alla Diocesi. Infatti, questo giustificherebbe pienamente la lettera inviata nel 1986 dall’allora sindaco della città, La Civita, con la quale fece richiesta alla Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila di un contributo speciale per la esecuzione di lavori di pronto intervento all’eremo per la sua salvaguardia, specificando che «Sia questo Comune, proprietario dell’immobile, che la Curia Vescovile che lo tiene in uso gratuito, si trovano nell’impossibilità di far fronte alla spesa».

– Campo di concentramento di Fonte d’Amore

Il Campo di Concentramento fu costruito per i prigionieri della prima guerra mondiale (1915-1918). Vi furono sistemati i prigionieri di nazionalità austro-ungarica, adibiti ad operazioni di rimboschimento, lavori agricoli e artigianali. L’epidemia, la “spagnola”, provocò la morte di oltre 400 persone, sepolte in seguito al sacrario di guerra austro-ungarico nel cimitero comunale di Sulmona. Durante la seconda guerra mondiale (1940-1945), al Campo fu assegnato il n. 78 e divenne luogo di detenzione dei prigionieri alleati anglo-americani, catturati prevalentemente nella campagna d’Africa. Secondo una mappa del settembre 1943 pubblicata da The Red Cross and St. John War Organization i prigionieri di guerra (POW, Prisoner Of War), detenuti nei campi di concentramento italiani erano più di centomila. Lo storico inglese Roger Absalom, il maggiore esperto sui prigionieri di guerra alleati in Italia, parla di circa 80.000 prigionieri alleati in Italia. Al Campo 78 ve n’erano oltre tremila (cfr. “E si divisero il pane che non c’era”, a cura di Rosalba Borri, Luisa Fabiilli, Mario Setta).

– Fonte d’Amore

La fontana che caratterizza la località risale ad un lontano passato, anche se nel retro della struttura sono ora visibili una lapide con la scritta “1919 Fontana della Vittoria” ed un mattone di pietra con data 1833. Tutta la zona era famosa per le acque fresche e limpide tanto che la tradizione popolare, smentita poi dagli scavi archeologici, la riteneva luogo della villa del poeta Ovidio (Sulmona 20/3/43 a.C. – Tomi 17 d.C.), che aveva descritto la città con i famosi versi: Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis (“Tristia”, libro IV, elegia X: “Sulmona mi è patria, ricchissima di fresche acque”), Pars me Sulmo tenet Paeligni tertia ruris/ parva sed inriguis ora salubris aquis (“Amores”, libro II, 16, 1-2; “Sulmona, terza parte della campagna peligna, mi trattiene, piccola terra ma salubre per le acque irrigue”). Rileggendo le parole di John Verney, artista e scrittore inglese ex-prigioniero di guerra del Campo 78, non si può non condividere la sua osservazione, contenuta nel libro “A Dinner of Herbs” (“Un pranzo di erbe”): “Leggenda di Ovidio, eremo di Sant’Onofrio, Badia di Santo Spirito… Esempi di tenace paganesimo e di spirito ascetico, comuni in Abruzzo. Tuttavia, nessun altro luogo al mondo può vantare testimonianze così importanti in un’area così ristretta”. Purtroppo l’area morronese è stata sempre considerata come appendice della città di Sulmona, lasciata a se stessa e all’ignoranza della gente del luogo che raccontava degli “scavi della villa di Ovidio”, mentre si trattava del santuario di Ercole Curino. Luoghi da leggenda, come scrive il poeta dialettale bugnarese Vittorio Clemente nel poemetto dal titolo “Nu fatte allu Murrone”. di cui nel 1942 aveva scritto l’articolo “Cola Di Rienzo nella leggenda e nella tradizione d’Abruzzo”, oggi reperibile nell’Archivio Storico Capitolino.

– Abbazia di S. Spirito (Basso medioevo/età moderna)

L’Abbazia è un fabbricato a pianta rettangolare (m.119×140). Al tempo di fra’ Pietro da Morrone c’era forse una cappella dedicata a S. Maria del Morrone che fu ampliata da lui e dai seguaci. Verso la fine del XIII secolo fu costruita una chiesa dedica0 che dichiarò il monastero sede dell’abate supremo dell’Ordine Celestino. Nel 1299, tre anni dopo la morte di Celestino V, Carlo II d’Angiò ricostruì il convento, abbellito nel 1500, restaurato dopo il terremoto del 1706. L’Ordine dei Celestini fu soppresso nel 1807 e l’edificio ebbe varie destinazioni, fino a diventare carcere penitenziario. Dopo la costruzione d’una nuova casa penale nelle vicinanze, l’Abbazia fu lasciata vuota, finché nel 1997 iniziarono i lavori di ristrutturazione. Il complesso architettonico rappresenta uno dei monumenti più vasti e importanti dell’Italia Centrale.

IL PERSONAGGIO

– La vita

Nel 1246 fra’ Pietro da Morrone, con alcuni monaci, si stabilisce all’eremo di Sant’Onofrio. Si chiamava Pietro Angelerio, nato nel Molise ed entrato nell’Ordine di San Benedetto. Aveva lasciato il monastero per farsi eremita: per tre anni sul monte Palleno (Porrara). Poi si era recato a Roma per studiare e nel 1239 era stato ordinato sacerdote. Il 21 marzo 1274, recandosi a Lione dove papa Gregorio X era arrivato per il Concilio Ecumenico, ottiene la Bolla di confermazione dell’Ordine dei monaci morronesi di Santo Spirito. Al ritorno, nel luglio 1274, a L’Aquila, fa costruire un Santuario dedicato alla Madonna (Santa Maria di Collemaggio), consacrato il 25 agosto 1288. Nel 1292 alla morte del papa Niccolò IV, al conclave riunito a Perugia, le due fazioni contrapposte dei cardinali (Orsini e Colonna), non riescono ad eleggere il nuovo papa. Vi si reca il re di Napoli Carlo II d’Angiò con suo figlio Carlo Martello per metterli d’accordo. Ma non ottiene nulla. Lasciando Perugia, Carlo II e il figlio Carlo Martello vengono a Sulmona. Il 6 aprile 1294 salgono a S. Onofrio e incontrano fra’ Pietro, suggerendogli di scrivere una lettera ai cardinali riuniti in conclave. La lettera fa effetto e il 5 luglio 1294 Pietro da Morrone viene eletto papa, all’età forse di 79 anni. L’11 luglio i delegati si avviano verso Sulmona. Anche Carlo II col figlio si avvia verso Badia di Sulmona, ma stanco per il lungo viaggio, lascia che all’eremo salga suo figlio Carlo Martello insieme ai legati. Giunti all’eremo nella tarda mattinata, l’arcivescovo di Lione, Bernard (Beraldo) De Gouth, si inginocchia davanti a fra’ Pietro e gli consegna il decreto di nomina. Pietro si ritira in preghiera e in lacrime. Poi, dichiara di accettare la nomina. Il 25 luglio il corteo parte per L’Aquila: Pietro su un asino e ai fianchi Carlo d’Angiò e Carlo Martello. Arriva a L’Aquila il 27 luglio, dove rimane per la consacrazione episcopale e per l’incoronazione papale che avviene domenica 29 agosto 1294 alla presenza di tutti i cardinali. Prende il nome di Celestino, forse per commemorare Celestino IV morto dopo diciassette giorni dalla nomina, ma più verosimilmente come Celestino III che aveva approvato l’Ordine di Gioacchino da Fiore (25 agosto 1196) perché ne condivideva le idee, avendo dato appoggio ad Abelardo e ad Arnaldo da Brescia. “Da cardinale (Giacinto Bobo) riuniva in sé un po’ del teologo e dell’apocalittico” (Bernard McGinn). Il 6 ottobre 1294: il corteo di papa e re parte dall’Aquila per andare a Napoli; 7 ottobre: arrivo a Sulmona; il 9 ottobre: consacrazione dell’altare maggiore della Chiesa di Badia di Sulmona; 10 ottobre: salita a S. Onofrio e incontro con fra’ Roberto di Salle; 5 novembre: arrivo a Napoli; 13 dicembre: dimissioni da pontefice; 19 maggio 1296: morte al castello di Fumone in provincia di Frosinone.

– L’attività

La sua è stata una continua “conversione” interiore (metànoia). Ne è testimonianza la proclamazione della Perdonanza, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila. Ogni anno, il 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista. Un perdono che non è un normale anno giubilare, come quello proposto nel 1300 dal successore, Bonifacio VIII. Per Celestino, un giorno normale. Una frattura. Un diaframma, che infrange il ritmo del tempo, la routine della vita. Con il rito della Perdonanza, Celestino intendeva proporre alla Cristianità Universale lo stile di vita evangelica: la conversione interiore. Era la realizzazione dell’Amore per Dio e per gli uomini, che fra Pietro aveva imparato e vissuto durante la sua permanenza sul Morrone, a contatto con la natura, con la gente semplice e povera della zona. Ma se si analizza la fine penosa, cui è andata incontro la “Perdonanza”, c’è da rimanere esterrefatti. Cosa ha a che fare l’idea profondamente spirituale di Celestino con la kermesse dell’estate aquilana? La Perdonanza sembra essere diventata lo scempio di Celestino. Il tradimento più spettacolare dei profondi valori evangelici. La spettacolarizzazione teatrale, piuttosto che essere una pedagogica sacra rappresentazione, ne distorce e ne annulla il messaggio più profondo. Le forme plateali stimolano interesse e partecipazione popolare, ma riducono Celestino a personaggio da pantomima. E la corsa sfrenata alla processione di figuranti è segno di banalizzazione della vita e del messaggio celestiniano. È strano che da qualche tempo ci sia una accentuazione dell’aspetto folkloristico della vita di Celestino. Che senso ha teatralizzare la consegna del Decreto di nomina pontificia avvenuta il 18 luglio 1294, piuttosto che l’atto di dimissioni avvenuto il 13 dicembre 1294? È come se si volesse porre l’accento sula tiara, simbolo del potere temporale, piuttosto che sulla chierica, simbolo della povertà e della donazione a Cristo. E, purtroppo, storicamente così è avvenuto: le immagini di Celestino tendono a presentarlo sempre con le insegne papali, piuttosto che con quelle povere di frate col saio.



– Il messaggio

Una chiesa dedicata allo Spirito Santo, con convento annesso, fu costruita nella seconda metà del secolo XIII, sulla base dello stretto rapporto che fra’ Pietro aveva stabilito con la teoria di Gioacchino da Fiore (1130-1202). Per Gioacchino la storia degli uomini si basa sul modello della Trinità, scandito in tre tappe: età del Padre (predominio della legge e della schiavitù); età del Figlio (predominio della servitù filiale e della grazia); età dello Spirito Santo (predominio della libertà, della plus-grazia, della Pace, dello spirito di povertà con l’avvento del “Papa Angelico, il successore di Pietro che si eleverà in sublimi altezze”, al quale “sarà data piena libertà per rinnovare la religione cristiana e per predicare il Verbo di Dio… la gente non sguainerà la spada contro i propri simili e nessuno si addestrerà alla battaglia”). Nell’abbazia sono visibili diverse rappresentazioni pittoriche della colomba, simbolo dello Spirito Santo. L’interesse e la condivisione di Pietro da Morrone nei confronti della teologia gioachimita pongono in chiara evidenza le sue capacità intellettuali e la profondità della sua ricerca interiore, anche se San Tommaso d’Aquino (1225-1274), contemporaneo di Pietro da Morrone, ritiene Gioacchino da Fiore, “rudis” nelle questioni dogmatiche. Se si pensa che la teoria gioachimita viene condannata nel 1263, risulta evidente che, focalizzando su di essa l’attenzione, Pietro da Morrone ne vede l’importanza e la condivide: “l’abate calabrese supponeva che dopo un certo numero di tribolazioni, la storia avrebbe conosciuto un’epoca di beatitudine spirituale e di libertà” (Mircea Eliade). Gioacchino da Fiore ha affascinato i grandi autori della letteratura moderna: da George Sand a James Joyce, da Yeats a Bloch. Una visione teologica della storia. Un’utopia cristiana, ripresa dopo secoli da Teilhard de Chairdin, paleontologo e teologo gesuita, Che la figura e il messaggio di Pier da Morrone-Celestino V spirino sulla montagna del Morrone è assolutamente incontrovertibile. Sul piano della pastorale devozionale appare strano, anzi contraddittorio, che la fiaccolata per la Perdonanza parta dal Morrone per giungere a L’Aquila, mentre dovrebbe essere il contrario. L’immagine della fiaccola che deve illuminare e non restare sotto il moggio fa parte del Discorso della Montagna (Mt. 5), la Carta Costituzionale del Cristianesimo ed è l’esempio che dà Pier da Morrone-Celestino V, rinunciando e dimettendosi da papa, o meglio da quel modo istituzionalizzato e poco cristiano di fare il papa. Le due vie, quella verso il pontificato (la via verso L’Aquila, metafora della domenica delle Palme in cui Cristo entra trionfalmente a Gerusalemme) e quella verso la fuga dal pontificato (la via verso il ritorno sul Morrone, metafora della Via Crucis, quando Cristo sale sul Calvario per morire) raffigurano un Celestino bifronte, segno di contraddizione. Come Cristo. La lotta tra Potere e Servizio, tra Satana e Dio, tra Male e Bene. La linea di demarcazione, come aveva ben intuito Silone ne “L’avventura d’un povero cristiano”, è ancora oggi quella di sette secoli fa: o con Celestino o con Bonifacio. O col Vangelo o col Potere.

– Lo spirito

L’area morronese presenta, anche plasticamente, l’idea dello spirito. Un’idea, oggi, particolarmente dibattuta in varie pubblicazioni, (cfr. Richard Wilkinson e Kate Pickett, The Spirit Level, “La misura dell’anima” o il famoso libro di Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo, considerato da Krugman, Stiglitz e altri specialisti come il più importante di questi tempi. Perfino Zygmunt Bauman, uno dei più grandi e famosi teorici della società contemporanea, affronta il tema in una conferenza dal titolo “Lo spirito e il clic”. Ma ciò che colpisce sono le parole degli ex-prigionieri di guerra del Campo 78, tornati a Sulmona per ringraziare la gente che li aveva nascosti, sfamati, aiutati: “Fra carestie brutte, quello che avevamo era diviso comunemente uno per l’altro […] Le nostre lettere divenivano di proprietà comune, venivano lette ad alta voce; problemi di cibo, vestiario, freddo malattia, melanconia venivano risolti tutti quanti da quello che noi chiamiamo lo spirito di Sulmona, “the Sulmona’s spirit”, quello spirito stesso che ci coltivava, che ci respirava, che ci tirava in avanti, quello spirito che ancora ci spinge e ci guida. Stasera andremo nelle nostre case, ovunque disperse nell’Isola Britannica e vi giuro che ognuno di noi porterà sempre nel suo cuore un affetto ardente per questa adorata città.»

L’eremo di Santo Spirito a Majella, nel comune di Rocamorice, dopo l’eremo di S. Onofrio, sul Morrone, diventa una seconda abitazione per Celestino. Un luogo impervio, ma in grado di ispirare riflessioni di alto valore spirituale. Durante la seconda guerra mondiale divenne abitazione e rifugio per molti prigionieri di guerra alleati, fuggiti dal Campo 78/bis di Acquafredda, in particolare neozelandesi che hanno lasciato tracce della loro presenza. John Broad ne ha raccontato nel libro “Poor People Poor Us” (Povero popolo, poveri noi). Sullo spirito di povertà Gioacchino da Fiore aveva espresso parole forti, “una denunzia del rischio di mondanizzazione della Chiesa, affermandone il valore, che deve distinguere gli ecclesiastici, a cominciare dalle sfere più alte” (Francesco D’Elia, Gioacchino da Fiore, un maestro della civiltà europea” ). Lo stesso Gioacchino aveva scritto: “…la Chiesa di Dio è diventata casa di traffici” (ibidem). Su queste linee evangeliche, è evidente che Celestino non è imprigionabile nelle stanze del potere. La linea di demarcazione è ancora oggi quella di sette secoli fa: o con Celestino o con Bonifacio. È la dialettica tra lo Spirito e la Lettera, tra la Profezia e l’Istituzione.

– Il testimone

C’è un concetto, semplice e profondo, eloquente e terribile, esposto in poche righe nella Lettera di San Paolo ai Filippesi: “Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo” (2.6-8) È la “kenosi”, parola derivante dal verbo greco “ekénosen”, che significa appunto “spogliarsi, svuotarsi, privarsi”. Forse nessun passo della Scrittura è così sconvolgente come questo. In poche parole viene focalizzata la figura di Cristo-Dio, nella sua eccezionalità: rinuncia all’”onnipotenza” divina e scelta della “debolezza” umana. Su questa via, segnata dal sangue del Fondatore, si sono incamminati e continuano ad incamminarsi anche oggi i poveri cristiano come Celestino. In linea con tale esempio, la vita e la morte di Celestino V, diventano copia della vita e della morte di Cristo. Morto il 19 maggio 1296, imprigionato in una minuscola cella del Castello di Fumone, è il simbolo più eloquente della libertà del cristiano, anche se purtroppo, ancora oggi, gli uomini del Potere ne hanno imprigionato la salma in un’urna d’oro, nella Basilica di Collemaggio. Celestino non immaginava minimamente che le sue spoglie mortali sarebbero state rivestite dei paramenti pontificali per essere esposte alla venerazione dei fedeli. Più verosimilmente avrebbe preferito indossare, da morto, il saio della povertà e rimanere nella grotta del Morrone, col suo stile di vita umile e modesto

– Il giudizio storico

“Il giudizio di Dante pesa sulla santità di Celestino come un macigno e ha fatto tanto discutere gli storici e gli studiosi danteschi” scrive Paolo Golinelli nel libro “Il papa contadino”. Il problema dell’interpretazione dei versi al canto III dell’Inferno“vidi e conobbi l’ombra di colui

che fece per viltade il gran rifiuto” resta sempre aperto. Qualcuno li mette in relazione al verso 104 dell’Inferno per sostenere che si tratta proprio di Celestino V. In contrasto, Dante colloca nel Paradiso (XII, 139-141) Gioacchino da Fiore descrivendolo: ….., e lucemi dallato il calavrese abate Giovacchino di spirito profetico dotato. Petrarca, nel “De vita solitaria” in cui esclama “Oh fossi vissuto con lui!”, scrive: “Persone che lo videro mi raccontarono che fuggì, con tanto giubilo, mostrando tali segni di letizia negli occhi e nella fronte quando si allontanò dal concistoro, libero di sé, come se avesse liberato il collo non da un peso lieve, ma da crudeli mannaie, tanto che gli sfolgorava in viso qualche cosa d’angelico”.

Era la risposta alle parole di Jacopone da Todi, al momento della elezione: “Que farai, Pier da Morrone?/ Èi venuto al paragone. Vederimo êl lavorato…”; “Che farai, Pietro da Morrone? Sei giunto al momento della prova. Vedremo cosa farai… Tutto il mondo pone la sua mira verso di te, come un bersaglio per la freccia… Se sei fatto di oro, ferro o rame, lo proverai in quest’esame”. Sembra di vederlo, questo vecchietto ultraottantenne, che fugge come un bambino felice. “Se non vi convertirete e non diventerete come bambini…” (Mt 18.3). E libero, come una colomba. “Siate semplici come le colombe” (Mt 10.16). Le parole pronunciate per le dimissioni il 13 dicembre 1294 provocano ancora oggi uno choc. Come allora si rimane frastornati. «Ego Caelestinus Papa Quintus motus ex legittimis causis, idest causa humilitatis, et melioris vitae, et coscientiae illesae, debilitate corporis, defectu scientiae, et malignitate Plebis, infirmitate personae, et ut praeteritae consolationis possim reparare quietem; sponte, ac libere cedo Papatui, et expresse renuncio loco, et Dignitati, oneri, et honori, et do plenam, et liberam ex nunc sacro caetui Cardinalium facultatem eligendi, et providendi duntaxat Canonice universali Ecclesiae de Pastore.»

«Io Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni, per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della Plebe [di questa città], al fine di recuperare con la consolazione della vita di prima, la tranquillità perduta, abbandono liberamente e spontaneamente il Pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all’onere e all’onore che esso comporta». Nel testo latino si dice anche: “defectu scientiae”, non tradotto in italiano. Sarebbe opportuno ritrovare il testo originale, per conoscere se la frase non sia stata inserita successivamente per manipolazione. D’altronde non può che essere strano che Celestino riconosca per sé il “defectu scientiae”, quando invece, in tempi in cui il grado di istruzione era a livelli estremamente bassi e gran parte del clero viveva nell’ignoranza e nell’isolamento. Non solo, ma ha lasciato una lunga serie di documenti scritti, dalla regola alle autobiografie. Ha dimostrato, quindi, di avere informazioni, conoscenze, contatti di carattere culturale, come il rapporto con le teorie di Gioacchino da Fiore. Per quanto riguarda il recupero della tranquillità perduta, la realtà sarà profondamente triste. Il successore, Bonifacio VIII, eletto la vigilia di Natale del 1294, lo perseguiterà fino a relegarlo in una cella del castello di Fumone, dove Celestino morirà il 19 maggio 1296.

– Linee di intervento pastorale

Questo progetto che nasce in modo informale, come perenne work in progress, ha lo scopo di trascendere, universalizzare la figura e il messaggio di Celestino V, senza voler creare divisioni o rinnegare esperienze pastorali e associazioni che hanno acquisito, sul campo, meriti lodevoli per la salvaguardia e la conservazione dei luoghi celestiniani, come la fiaccolata o la statua di Celestino, commissionata, realizzata e posizionata nella città. Ogni azione tesa alla valorizzazione della vita e dell’opera di Celestino V non può che proseguire il suo percorso, alla luce d’una visione del modello-Celestino, in una società in crisi profonda di valori umani, che sia sollecitazione e sprone per la realizzazione del regno di amore e di pace voluto da Cristo. In sintesi il modello-Celestino V, nei suoi tratti essenziali, come modello di Uomo integrale.Pertanto, l’obiettivo di una pastorale che intenda presentare il personaggio e lo spirito di Celestino V non può non approfondirne la vita e il messaggio, rimuovendo i pregiudizi o i soliti schemi mentali. Per questo è necessario creare un progetto di ricerca, individuale e di gruppo, aperto ad ogni contributo che provenga da analisi storicamente valide e documentate. La promozione di incontri e conferenze specifiche sarebbe assolutamente auspicabile, per indirizzare la ricerca e per ampliare la conoscenza del personaggio e del messaggio che gli è strettamente connesso. Sarebbe auspicabile creare una biblioteca specifica, che raccolga libri, materiale e che dia vita ad un sistema di collegamento Internet. Sarebbe possibile, nell’ambito del contesto architettonico-amministrativo, adibire la casa parrocchiale di Badia di Sulmona, situata di fronte al portone dell’Abazia, di proprietà della diocesi, come centro culturale specifico per la conoscenza e la ricerca delineate nel progetto.

