Popoli: il Movimento ‘Avanti tutta’ ha incontrato l’Assessore Verì

Popoli, 1 agosto– Oggi pomeriggio il Movimento “Avanti tutta” ha avuto un incontro con l’Assessore Nicoletta Verì e con il Direttore della ASR Alfonso Mascitelli.

Durante l’incontro si è discusso sulle recenti notizie apparse sui quotidiani circa il riordino della rete ospedaliera. In seguito a tali notizie, in cui l’Ospedale di Popoli non appariva come Presidio ed in cui non compariva la presenza del P.S., c’erano state le nostre rimostranze pubblicate in un comunicato stampa.