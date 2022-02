Sulmona: nuovo episodio di violenza in carcere

Sulmona,5 febbraio– Una sedia distrutta e un tentativo di aggressione nei confronti di un ispettore. Questo è il risultato di un’altra serata movimentata avvenuta nella giornata di ieri al carcere di massima sicurezza di Piazzale Vittime del Dovere e che ha visto ancora una volta protagonista il detenuto che nella giornata di giovedì ha mandato in ospedale un agente di Polizia penitenziaria. L’ira che l’energumeno evidentemente non ha potuto scaricare su un altro basco blu l’ha concentrata sul primo oggetto che si è ritrovato tra le mani nella fattispecie una sedia.Lo riferisce oggi Mauro Nardella (Uil Pa penitenziaria) – Una sedia distrutta e un tentativo di aggressione nei confronti di un ispettore. Questo è il risultato di un’altra serata movimentata avvenuta nella giornata di ieri al carcere di massima sicurezza di Piazzale Vittime del Dovere e che ha visto ancora una volta protagonista il detenuto che nella giornata di giovedì ha mandato in ospedale un agente di Polizia penitenziaria. L’ira che l’energumeno evidentemente non ha potuto scaricare su un altro basco blu l’ha concentrata sul primo oggetto che si è ritrovato tra le mani nella fattispecie una sedia.Lo riferisce oggi

“Non sappiamo cosa sarebbe successo all’ispettore- spiega Nardella- qualora la forza messa in campo fosse stata utilizzata proprio sul graduato. Fatto sta che di tutto si ha bisogno ora in un penitenziario qual è quello sulmonese fuorché di altre minacce e tentativi di malmenamenti. Non è dato sapere quanto centri l’utilizzo del vino nei numerosi eventi critici maturati all’interno del carcere peligno anche perché non è prerogativa dell’Amministrazione penitenziaria poterlo dimostrare.Tuttavia, stante la situazone venutasi a creare sarebbe quanto meno logico, secondo la UIL PA polizia penitenziaria, così come accade già in altri istituti, procedere con una rivisitazione della vendita di alcolici anche nel carcere in questione”.