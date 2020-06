4 Giugno 1944 – Liberazione di Roma

Furman, ex prigioniero del Campo 78 di Fonte d’amore a Sulmona racconta:

Sulmona, 4 giugno– «Senza meta precisa e senza avvertire ombra di stanchezza, camminai in mezzo alla folla delirante di gioia verso via Nomentana, porta Pia, la Stazione Centrale, piazza Esedra, via Nazionale. Dappertutto le vie erano ingombre di mezzi americani e il marciapiede era affollato di uomini, donne, ragazzi che ridevano e piangevano. La bandiera inglese e quella americana si univano alle bandiere italiane. Fiori piovevano su tutti i veicoli, non si capiva di dove.

Fiaschi di vino venivano cacciati a forza tra le mani degli allegri americani che ridevano, seduti sui loro mezzi di trasporto che procedevano lentamente. […] Sarebbe giunta la libertà: la libertà di pensare come si voleva e di esprimere il proprio pensiero. Allontanai i timori che già avevano cominciato a tormentarmi e mi diressi verso una jeep, per stringere la mano al conducente e congratularmi con lui per la vittoria della quinta armata.

“Beh, ma parlate un buon inglese per essere italiano”, osservò. “Forse perché sono inglese” ribattei. Mi guardò con la bocca aperta per lo stupore. “Bene, come va? Che cosa fate qui?”. Era una domanda opportuna. Che cosa facevo lì? Perché non ero a casa con mia moglie, a giocare con la mia bambinetta di due anni, che non avevo ancora visto? Perché tutti quanti eravamo lì? Perché il mondo intero era diventato pazzo? […] Diedi una manata sulla spalla del conducente della jeep. “Sto giocando ad un bel gioco” risposi. “precisamente a nascondarello”. (John Furman, Non aver paura, Garzanti, Milano 1962)

Maria Rosaria La Morgia – Mario Setta, Terra di Libertà, storie di uomini e donne nell’Abruzzo della seconda guerra mondiale, ed Tracce – Fondazione Pescarabruzzo, 2014.