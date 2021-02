4 febbraio 2021: prima giornata mondiale della fratellanza umana

La ragione, fondamento dell’esistenza- Quella di oggi è un’occasione straordinaria perchè”Questa celebrazione risponde al chiaro invito rivolto dal Pontefice a tutta l’umanità a costruire un presente di pace nell’incontro con l’altro”

Sulmona, 4 febbraio -La prima domanda è conoscere la provenienza della parola. Chi, dove, perché è stata inventata. Deriva dal latino “ratio” e, a sua volta, dal greco λόγος, il cui significato oscilla tra “ragione”, “discorso” (interiore ed esteriore) e “parola“. Parola e Ragione, per la stessa origine, tendono a identificarsi. Non per nulla il termine greco presenta una varietà di significati: linguaggio, discorso, calcolo, affermazione, narrazione, comando, promessa, colloquio, principio, ecc, Si capisce bene l’importanza di questa parola, tanto che all’inizio del Vangelo di Giovanni, la frase greca è la seguente: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, mentre la traduzione latina della parola greca λόγος diventa “Verbum”: “In principio erat Verbum” (Giov. 1,1). Era stato tuttavia Cicerone a tradurla latinamente in “ratio”, “ratus” participio passato del verbo “reor”, che significa: determino, stabilisco. Diventa quindi la facoltà di pensare, di giudicare e discernere il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto, il bene dal male.

La ragione è l’espressione fondamentale della persona umana. Proprio per questo la persona umana è un essere razionale. A differenza degli animali che per natura agiscono per istinto, gli uomini per natura possono appellarsi alla ragione. In realtà, la filosofia, ritenuta la scienza per eccellenza della ragione, nasce dal sentimento, dalla meraviglia di fronte al miracolo della natura. Il sentimento della contemplazione diventa stimolo alla curiosità, alla ricerca, che i greci chiamavano “taumazein”, un ammirare, restare colpito. Ma dalla curiosità e dall’ammirazione si passa al problema dell’ “arché” (principio): e sono i primi filosofi a dare risposte: per Talete principio di tutto è l’acqua, per Anassimandro l’ “apeiron” cioè l’illimitato, par Anassimene l’aria. In seguito, Senofane propone come principio la terra, criticando l’antropomorfismo degli dei, per Pitagora sono i numeri ed Eraclito scrive sulla natura e sul divenire delle cose (panta rei). In questo periodo, 500-600 anni prima dell’era cristiana, la ragione inizia il suo lento cammino.

Ma è stato uno dei più grandi filosofi della storia a trattare il tema della ragione. Con due opere fondamentali: Critica della Ragion pura e Critica della ragion pratica, nelle quali tratta dell’uso teoretico o speculativo e dell’uso pratico. Critica dal verbo greco “crino” che unisce i significati di scegliere e decidere. La critica della ragion pura è la facoltà conoscitiva superiore, che spinge la conoscenza oltre i limiti, contrapposta a quella inferiore che è la sensibilità, l’esperienza. Ragion “pura”, perché non è legata al mondo empirico, al mondo delle sensazioni. Ragion “pratica”, perché condizionata dall’esperienza, determina il comportamento e prescrive ciò che deve essere. Esistono leggi naturali (universali e necessarie), e leggi morali, che possono non realizzarsi. A conclusione della Critica della Ragion pratica, Kant scrive la famosa frase “il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me”, stampata sulla sua tomba.

Sul problema del rapporto Ragione/Libertà, Kant affronta e approfondisce l’argomento dell’imperativo categorico. L’essenza dell’imperativo categorico è la sua razionalità (Devi perché devi) e consiste non nel comandare ciò che si deve volere, ma come si deve volere ciò che si vuole. La moralità non consiste in ciò che si fa, ma come si fa ciò che si fa. “Agisci in modo che la massima della tua volontà possa valere sempre, come principio di una legislazione universale”. La tua massima (soggettiva) divenga legge universale (oggettiva). La libertà è l’indipendenza della volontà dalla legge naturale dei fenomeni. La libertà può essere considerata in due sensi: – negativo, cioè l’indipendenza della volontà dalla legge naturale dei fenomeni; – positivo, cioè la volontà in quanto autodeterminantesi (autonomia).

Il rapporto tra Ragione e Verità è il problema fondamentale della natura umana. La Ragione umana è direttamente proiettata verso la Verità. Solo la ragione ricerca e scopre la Verità. Con il termine Verità, Veritas in latino e Aleteia (ἀλήθεια) in greco si intende lo stretto rapporto tra parola e fatto. La parola esprime il fatto, che resta più vero della parola. La verità è un punto d’arrivo, che non resta tale, perché è sempre mobile. All’ultima verità non si arriverà mai, perché preclusa dalla condizione naturale dell’uomo.

Sembra che la Fede possa dare risposte valide anche per la ragione umana. Ma la Fede è solo un’invenzione, un tentativo per calmare la ragione e il sentimento. L’unica virtù che può appagare è la carità, la capacità di non doversi mai pentire e di sentirsi sempre oggetto degli altri. Solo la carità, l’amore per gli altri, può arrecare felicità, che non è altro che uno stato di limpidezza, di armonia con se stessi. La felicità non è congiunta al piacere, che resta sempre incompleto, mobile, passeggero.

Uno dei problemi più gravi della società umana è la creazione del potere. Si presenta come un’esigenza della convivenza, ma produce dipendenza. Quindi, un potere imposto dovrebbe estinguersi per dovere o essere estinto per diritto. Il rapporto tra ragione e morale non si fonda sulla legge, perché la ragione è legge per se stessa. Proprio con la morte, la ragione trova la sua totale assonanza. Due realtà che si rispettano, si accettano, si amano.

Riscoprire e applicare i fondamenti della ragione significa tentare di realizzare le fondamenta di una società umana, autonoma, libera, proiettata nel raggiungimento del suo fine, che non conosce e che spera.

Giovanni Ruscitti

Mario Setta