4 Dicembre 1944-La morte di Oscar Fuà

Sulmona, 4 dicembre– . Con la caduta di Mussolini, il 25 luglio, la firma dell’armistizio il 3 settembre del 1943, e l’arrivo degli alleati nel 1943-‘44, molti ebrei italiani, che erano riusciti a nascondersi e a scampare le camere a gas di Auschwitz, si schierarono con la Resistenza e con la lotta di liberazione. Furono circa duemila. Tra loro, un ragazzo di Sulmona: Oscar Fuà. Diciassette anni.

Era stato nascosto, con tutta la famiglia, nelle case di amici sulmonesi. Si verificava a Sulmona ciò che avveniva ad Amsterdam, dove in un edificio di via Prinsengracht 263, vivevano nella clandestinità la famiglia Frank, i signori Van Daan e il signor Dussel. Il celeberrimo Diario di Anna Frank descrive l’isolamento e la paura di essere scoperti.

Ma a differenza dei Frank che furono traditi e deportati nel lager di Bergen Belsen dove morirono, la famiglia Fuà non venne denunciata né scoperta.

Con l’arrivo a Sulmona dei patrioti della Brigata Maiella, Oscar Fuà vi si arruola con l’obiettivo di contribuire alla liberazione d’Italia. Dopo pochi mesi, il 4 dicembre 1944, viene ucciso in battaglia a Brisighella, in provincia di Ravenna. Qualche tempo prima, passando da Recanati, aveva acquistato una cartolina del paese con alcuni versi di Leopardi, indirizzandola alla sorella Giuseppina. Non era riuscito a spedirla. Gliela trovarono in tasca. Fu Stelio Consorte che portò la notizia ai familiari e consegnò alcuni oggetti del ragazzo: la cartolina non spedita, un portafoglio, un pezzo di stoffa dei pantaloni.

Oscar Fuà, il libro di Edoardo Puglielli

Molti non lo conoscono, anche se la storia della sua vita meriterebbe di essere gridata sui tetti, raccontata nelle televisioni, scritta sui libri. Ed ecco ora il libro di Edoardo Puglielli.Storia di un ragazzo, 17 anni, ebreo nato a Sulmona, patriota combattente nella Brigata Maiella,caduto nella giornata del 4 dicembre 1943, nella battaglia di Brisighella.

Si era arruolato alcuni mesi prima, a Recanati, raggiunto un po’ a piedi e un po’ con automezzi da Sulmona, insieme ad altri volontari. Tutti giovanissimi.

Aveva comprato una cartolina con alcuni versi di Leopardi. Non era riuscito a spedirla alla sorella Giuseppina. Fu trovata nella tasca dei suoi pantaloni, quando era rimasto a terra. Ucciso da una raffica delle mitragliatrici tedesche. La sua famiglia era sfuggita alle deportazioni nei lager, perché nascosta, sfamata, difesa da altre famiglie sulmonesi. A differenza di quanto era avvenuto ad Amsterdam alla famiglia Frank, catturata per delazione ed eliminata a Bergen Belsen.

Come i 55 eroi della Brigata Maiella, nel sacrario di Taranta Peligna, morti per liberare l’Italia, Oscar Fuà ha incarnato e rappresenta l’ideale immortale della Libertà.

Il libro di Puglielli ci racconta il personaggio in maniera puntuale, col gusto della precisione statistica. Un’analisi storicamente perfetta, un po’ a scapito della partecipazione emotiva, che comunque il personaggio richiederebbe. Ma la precisione del contesto storico offre la possibilità di capire un periodo che ha segnato la storia italiana e abruzzese in particolare.

La vita di Oscar offre il quadro dei due tempi della situazione sulmonese: i nove mesi, dal settembre 1943 al giugno 1944, come resistenza umanitaria attraverso l’aiuto alle famiglie ebraiche e alle migliaia di prigionieri di guerra alleati fuggiti dal Campo 78 di Fonte d’Amore; e dal giugno 1944 all’aprile-maggio 1945 come resistenza armata con l’arruolamento di centinaia di giovani sulmonesi nella Brigata Maiella. Due momenti inseparabili che hanno contribuito a sconfiggere il nazi-fascismo e conquistare la libertà.

