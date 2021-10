39 edizione del Sulmona International Film Festival-Siff: si parte

Un’edizione ancora piu’ bella e rinnovata. Tante le novità e soprattutto una giuria prestigiosa

Sulmona, 30 Ottobre– All’interno dello scenario del Foyer del Teatro Maria Caniglia di Sulmona si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della 39° edizione del Sulmona International Film Festival (SIFF), evento che si concretizza nel quadro tradizionale del cinema Pacifico di Sulmona. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale Sulmona Cinema è formato dal Presidente Marco Maiorano, dal Vicepresidente Patrizio Maria D’Artista, dal Segretario Irene D’Orazio e dai due Consiglieri Carlo Liberatore, nonché direttore artistico del concorso e Matteo Puglielli. Rispetto allo scorso anno, l’edizione corrente può essere fruita in modalità mista: offerta di quattro giorni di proiezioni per il pubblico locale coniugata ad un vasto assortimento (oltre 58 opere) streaming sulla piattaforma MyMovies. Grazie al carattere ibrido contemporaneo è possibile assistere a delle interviste sul web a cura della critica cinematografica Martina Barone.

L’onda di novità continua a travolgere l’edizione 2021 portando le nuove categorie dedicate alla sezione “Experimental” con l’opera “Orthodontics” di Mohammadreza Mayghani e a quella destinata ai pilot di serie web e tv con la prima puntata di #martyisdead per la regia di Pavel Soukup; Generi che si affiancano a corti nazionali, internazionali, animazioni, documentari, video musicali e “Abruzzo Short Films”.

È proprio sull’idea dell’onda moderna che si basa l’immagine ufficiale del SIFF 2021, firmata dal pittore e illustratore catalano Daniel Torrent Riba. Un onda di maestose emozioni, potenti fragilità e rivoli di parole che si incrociano e si incontrano in un unico abbraccio dando vita all’arte visiva. La liquidità di quest’ultima implica l’idea di una forma che è in continuo cambiamento e adattamento, a seconda del contenitore che la ospita. “Il disegno dell’artista – si legge – illustra uno degli aspetti principali del festival 2021, che vuole ragionare non solo sulla brevità connaturata al mondo dei cortometraggi in cui ci immergiamo, ma anche sulla prodigiosa abilità, tipica dei veri poeti, di tradurre gli innumerevoli impulsi e aspetti dell’esistenza condensandone l’essenza”.

Un concetto, questo, che serpeggia tra le parole del Poeta Italo Calvino “la poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere” e che allude, secondo il direttore artistico del Festival Carlo Liberatore, al compito degli autori contemporanei di condensare in un’unica opera filmica breve, emozioni, parole, suoni e immagini con la stessa intensità che può sortire un verso poetico. Il genio artistico risiede proprio nella qualità emozionale che si riesce ad inserire in una contrazione temporale. “Il cortometraggio è – si continua – come la poesia, la vita in una forma compiuta e illuminante”.

Addentrandosi nel cuore del palinsesto del Sulmona International Film Festival ci si può imbattere in alcune delle migliori opere della produzione filmica breve internazionale caratterizzate da tematiche e stili più disparati. Gli argomenti trattati spaziano dall’emigrazione, passando per la maternità fino ad arrivare all’identità di genere, pertanto, abbracciano l’attualità con uno sguardo al futuro e al cambiamento, con la consapevolezza che l’unica spinta che possa far muovere gli ingranaggi della società sia la riflessione.

Tra le prime italiane di questa edizione spiccano i seguenti titoli: “Leylak” di Scott Aharoni e Denis Latos, vincitore del Tribeca 2021; “Minus Me” Hossein Shoaiee, emblema della cinematografia iraniana; “You’re Dead Helen”, mix tra horror e commedia nera.

Per quanto riguarda le animazioni si presenta in prima italiana il cortometraggio “Blush” prodotto da Apple Tv e diretto da Joseph Mateo.

Spicca la figura femminile della giocatrice di basket, Lusia Mae Harris, protagonista del documentario “The Queen of Basketball” di Ben Proudfoot. Nella sezione “National Shorts” si toccano le corde malinconiche della vita di una quindicenne rom con “Inchei”. La solitudine causata dal Covid nel cuore notturno di Shangai è raccontata in “The Nightwalk” di Adriano Valerio. Il dolore lancinante del cuore ferito dopo una rottura sentimentale è descritto, invece, da “L’ultimo spegne la luce” di Tommaso Santambrogio.

Passando ai video musicali, si può godere del prestigioso lavoro di Simone Massi che, alla base della canzone “Ad ogni alba” di Fiumanò Domenico Violi, si spinge contro la pena di morte con l’opera di tre minuti “Every Sunrise”.

L’Abruzzo non manca all’appello con il cortometraggio “This is fine” di Gianmarco Nepa; opera intima e apocalittica che racchiude all’interno del minutaggio ridotto tutta la ponderosità del disastro ecologico sotto diverse prospettive.

La giuria principale di quest’anno è formata da quattro professionisti del mondo del cinema: Sara Colangelo, talentuosa regista contemporanea autrice di “The kingergarden Teacher” e “Worth”; astro nascente della cinematografia italiana Nicola Abbatangelo, il cui primo lungometraggio intitolato “The Land of Dreams” è in uscita prossimamente; scrittore delle 10 canzoni presenti nel precedente lungometraggio, l’artista Fabrizio Mancinelli ed il giornalista e critico cinematografico Francesco Alò, firma de Il Messaggero.

Si presentano anche delle giurie specializzate ai premi relativi alla sezione “Experimental”e “Tv/Web Short Pilots” con i nomi di Viola Franchini, Francesca Sala e Andrea Valmori. La categoria Abruzzo Shorts sarà valutata da Marco Chiarini, Federica di Martino e Peppe Millanta. La giuria per i video musicali è composta da Lorenzo Galli, Michele Muti e Giulio Nenna.

Come nelle scorse edizioni, anche quest’anno si prevede la presenza dei tre lungometraggi fuori concorso proiettati uno ogni sera: apre le danze “l’Arminuta” il 3 novembre, tratto dal romanzo di Donatella Pietrantonio; si continua con “A Chiara” di Jonas Carpignano il giorno seguente e si conclude con “I nostri Fantasmi” di Alessandro Capitani il 5 novembre.

Il SIFF è un festival che da un paio di anni a questa parte sta acquistando sempre più valore grazie alla cure di esperti nel settore; giovani menti preparate e grintose, pronte a rilevare Sulmona e portarla ad uno spessore culturale degno di nota.

Chiara Del Signore