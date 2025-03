Ue, Casini: Meloni incomprensibile, premier dovrebbe unire 

Sulmona, 20 marzo – “Una cosa incomprensibile. Non ho capito” perché Giorgia Meloni abbia attaccato il manifesto di Ventotene provocando lo scontro con le opposizioni. “Trovo incomprensibile che in una fase drammatica per il mondo noi non cerchiamo di unire maggioranza e opposizione in una visione delle sfide che abbiamo davanti. Il dibattito che c’è in Italia è sempre ideologico e di scontro ripetuto”. Lo dice Pierferdinando Casini, in una intervista al Corriere della Sera in cui sottolinea che “chi guida la barca dovrebbe essere più interessato a evitare che questo accada. Io sono abituato da sempre a presidenti del Consiglio che cercavano la condivisione”.

A giudizio di Casini, “Meloni ha decontestualizzato cose di 80 anni fa. I padri fondatori erano in galera sotto il fascismo e in quel contesto ideologico e culturale rivendicavano un’idea di socialismo lontana anni luce dalla sua. Nella mia concezione – aggiunge Casini – il padre fondatore dell’Europa è Alcide De Gasperi, ma oggi non ci sono leader europei che non riconoscano ad Altiero Spinelli di essere stato un protagonista straordinario dell’utopia del federalismo europeo, che oggi sentiamo come qualcosa di profondamente importante. Proprio ora che si va verso la strada di una maggiore integrazione europea, aprire un contenzioso ideologico sui padri fondatori proprio non lo capisco”, conclude il senatore.