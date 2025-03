 Sulmona, la città che vogliamo

Nicola di Ianni, candidato sindaco con la lista Metamorfosi, ha incontrato la stampa sulmonese.

Sulmona,19 marzo– Si è tenuta oggi pomeriggio, 19 marzo 2025, presso il Manhattan Village Hotel di Sulmona, la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Nicola Di Ianni, docente di filosofia, per la lista “Metamorfosi”, per le elezioni di maggio 2025.

Si tratta di una lista che nasce dal basso, senza alcun ordine di scuderia, tiene ad evidenziare il candidato a primo cittadino Nicola Di Ianni, che vuole rompere gli schemi di una politica obsoleta, feudataria con capi bastoni che dettano legge senza comprendere le esigenze del territorio e che oggi ha prodotto un astensionismo ed un allontanamento dalla politica della metà degli elettori.

Difatti è in primis a costoro che vuol rivolgersi il professore liceale, per cercare di rimuovere gli ostacoli che hanno creato una vera patologia di cui è affetta la politica e la democrazia, poiché nella sua essenza è soprattutto “partecipazione”. Se cambiano i tempi anche la politica deve adeguarsi ad essi ed è questa la “Metamorfosi”, l’innovazione.

C’è bisogno di nuova linfa, di un “Sindaco fuori dal comune” ma vivo, vicino ed attivo fra la gente, per ascoltare e comprendere i problemi per soddisfare i bisogni di tutti i cittadini e di tutte le categorie, dalle periferie delle frazioni al centro città, in modo inclusivo, senza esclusi ed essere aperti al dialogo costruttivo con gli altri attori politici.

Sulmona, a parere di Di Ianni, soffre di due negatività: la mancanza di umiltà poiché pronta nel censurare l’operato degli altri e la mancanza di unità di fatti, che non aiutano il sinergismo collettivo di cui avrebbe bisogno, per poter essere all’altezza delle sfide dei tempi.

La motivazione che lo ha spinto, a quarantanove anni, a tale avventura politica è esclusivamente l’amore per la città di Sulmona, dove è nato, vive, lavora, motivato e per scelta di vita. Il suo desiderio pertanto e di porre in cantiere progetti e programmi che possano fare in modo che i giovani, dopo il percorso formativo, abbiano le opportunità di lavorare in loco, senza contribuire alla lunga lista dei cervelli in fuga. Per tale motivo in lista hanno trovato posto giovanissimi, professionisti competenti nei vari settori strategici di cui la città ha bisogno nonché personalità operanti a livello internazionale, per poter operare sia a livello locale che globale.

Il programma degli interventi della lista verterà quindi su: Sanità, Cultura, Industria del Turismo, Sport, oltre ai temi scottanti inerenti Tribunale, COGESA, SNAM.

Dopo l’incontro preliminare con la stampa di oggi, la Lista Metamorfosi, ha annunciato il candidato a sindaco, desidera incontrare gli elettori e la cittadinanza per il 4 o 5 aprile prossimo, al quale tutti sono invitati a partecipare.

Giovanni Pizzocchia