Sulmona: domani 20 marzo le celebrazioni per ricordare il poeta latino

Sulmona, 19 marzo-Si celebra domani, 20 marzo il Dies Natalis di Ovidio (20 marzo 43 a.C.-20 marzo 2025). Per l’occasione, come ogni anno, il Liceo Classico, in collaborazione con la Città di Sulmona e numerose associazioni culturali, ha organizzato una cerimonia per ricordarne la nascita dell’illustre poeta.

Alle ore 9:30, in piazza XX settembre, si terrà la cerimonia di apertura della giornata, alla presenza delle autorità e del dirigente del Polo Liceale “Ovidio”, Caterina Fantauzzi.

Il poeta latino sarà ricordato attraverso una breve lettura dei suoi versi autobiografici [«Sulmo mihi est, gelidis uberrimus undis, milia qui novies distat ab Urbe decem» (Tristia, IV, 10)]e l’incoronazione della statua che campeggia davanti alla sede del liceo cittadino che porta il suo nome, tornato finalmente nella sua storica sede,

Successivamente (ore 10:00), la cerimonia si sposterà al cinema “Pacifico”, per la premiazione del concorso “Ovidio a scuola” rivolto a tutti gli ordini di scuola. Qui ci sarà una lettura del mito scelto quest’anno come tema del concorso, quello del re Mida, tratto dalle “Metamorfosi” ovidiane. Tutti i partecipanti hanno rielaborato la storia del mito in maniera creativa, utilizzando anche vari linguaggi. Gli elaborati che hanno maggiormente colpito la commissione, composta da esperti, e che poi sono stati premiati hanno anche proposto un’attualizzazione del messaggio contenuto nel mito, dimostrando come le parole di Ovidio possano ancora oggi essere non solo di intrattenimento, ma anche di riflessione.

“Il nostro istituto porta avanti da anni questa iniziativa”, spiega la professoressa del Liceo Classico, Antonella Gentile, “perché tutti siamo convinti che l’opera ovidiana debba essere diffusa a tutti i livelli, partendo dai bambini più piccoli, per il suo valore e per quello che il Ovidio ha rappresentato, non solo nel mondo della letteratura classica, ma per quella di tutti i tempi e per la sua stessa città.”

Verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: premi Rotary club, Inner Wheel e PON ALUNNI per la scuola primaria; premi “Amici del Certamen” , PINGUE e “ Giuseppe Martocchia” per la scuola secondaria di primo grado; premi “Bianchi-D’Aurelio” e “Calitea Salutari” riservati agli alunni del Liceo Classico.