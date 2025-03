Inizia oggi la XXI settimana di azione contro il razzismo 2025

Sulmona,17 marzo– Inizia oggi, lunedì 17 Marzo 2025, la XXI Settimana di Azione contro il razzismo, appuntamento tradizionale dell’ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali a Difesa delle Differenze rivolto ad un ampio pubblico grazie ad un intenso calendario di iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale promosse in tutta Italia nel mondo della scuola, delle università, dello sport, della cultura e delle associazioni. L’evento è realizzato ogni anno in occasione della celebrazione della Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, fissata nella data del 21 Marzo dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a ricordo del massacro perpetrato dalla polizia sudafricana nel 1960, a Sharpeville, di 69 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime dell’apartheid.

A L’Aquila si svolgerà il progetto “PONTI. Incontri e racconti contro il razzismo” finanziato a valere sull’ Avviso pubblico dell’UNAR per la promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni su base etnica attraverso l’educazione, la cultura, le arti e lo sport.

Il progetto “PONTI. incontri e racconti contro il razzismo” nasce dall’esperienza di 4 realtà (Arci Solidarietà L’Aquila SCS, Realize, Crescere Insieme Impresa Sociale, ASD United L’Aquila) che da anni si adoperano nel territorio della provincia dell’Aquila al fine di migliorare le relazioni tra i cittadini italiani e stranieri e diffondere la cultura dell’antidiscriminazione. Obiettivo sarà quello di contrastare le situazioni di discriminazione etnico-razziali con attività che si prefiggono di diffondere una cultura dell’incontro con l’altro e della conoscenza del diverso, portatore di valori e di cultura attraverso i propri colori, suoni e parole.

Attraverso momenti di incontro e di conoscenza con le culture altre, mediante laboratori di lettura e di animazione e mediante la realizzazione di prodotti, un podcast ed un cortometraggio, il progetto coinvolgerà una rete di scuole diffuse sul territorio aquilano (L’Aquila, Pizzoli, San Demetrio) di ogni ordine e grado dove verranno svolte attività di interazione attraverso diverse forme di arte e linguaggi e con il coinvolgimento dei beneficiari dei progetti CAS/SAI del territorio.

Il 21 Marzo dalle ore 8:30, in occasione della Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, si terrà un seminario presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, all’interno del quale, oltre alla presentazione degli obiettivi raggiunti dal progetto, si terrà la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2024 edito dal Centro Studi e Ricerche IDOS e del Sesto Libro bianco sul razzismo edito da Lunaria.

La giornata conclusiva si terrà il 22 Marzo dalle ore 10:30 presso gli impianti sportivi di Centi Colella con una Giornata dedicata allo sport, all’amicizia ed all’inclusione attraverso tornei di tedesca, giochi accessibili, percorsi e giochi di abilità per un momento di condivisione divertente e con una riflessione sull’importanza dell’integrazione con i Giochi dal mondo a cura di Associazione Koinonia LudoBus Ri.Scossa.