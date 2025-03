Tornano puntuali anche quest’anno le giornate FAI di primavera 

Appuntamento particolarmente atteso dedicato alla migliore conoscenza del patrimonio artistico e culturale. In Abruzzo 35 aperture in dieci borghi e città

L’Aquila, 15 marzo- Il 22 e il 23 marzo si svolgerà la 33esima edizione delle Giornate FAI di Primavera. L’iniziativa è promossa dal FAI- Fondo per l’ambiente Italiano ETS, che quest’anno celebra i cinquant’anni dalla sua fondazione. Si tratta del principale evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

In questa edizione ci porteranno in un affascinante viaggio attraverso l’Italia svelando luoghi inaspettati e spesso nascosti, che aspettano solo di essere scoperti. Questa manifestazione non è solo un invito ad esplorare, ma una vera e propria celebrazione del nostro straordinario patrimonio culturale.

Ben 750 siti apriranno le loro porte in tutta Italia, grazie all’impegno instancabile di migliaia di delegati e volontari del FAI, nonché degli apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, pronti a fare da guida alla scoperta delle meraviglie del territorio.

Durante il fine settimana 750 luoghi insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco noti e valorizzati saranno accessibili in 400 città con un contributo libero grazie a 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni italiane.

Le giornate FAI rappresentano un momento di crescita educativa e culturale oltre ad essere un’opportunità di condivisione. Questi sono strumenti essenziali per affrontare un mondo libero, in un percorso che coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, sempre più numerosi, che collaborano per un obiettivo comune: riconoscere il valore del nostro patrimonio culturale e, con esso, la nostra identità di cittadini europei.

Per questi motivi non dobbiamo dimenticare di prestare loro attenzione, per raccontare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti che ci circondano, promuovendone la conoscenza, la cura e la tutela. È una missione culturale verso il patrimonio italiano che coinvolge tutti, perché appartiene a tutti.

Ecco le aperture in ABRUZZO

Aperture a cura della Delegazione Fai di Chieti

CASACANDITELLA, Fraz. Semivicoli (CH)

CASTELLO DI SEMIVICOLI

CASTELLO DI SEMIVICOLI CON SOMMELIER TOUR *Iscritti FAI

Aperture a cura della Delegazione Fai di Vasto

CASALBORDINO (CH)

BIBLIOTECA BENEDETTINA: VISITA ESCLUSIVA ALLA SEZIONE ANTICA *Iscritti FAI

LA MADONNA DEI MIRACOLI: ARTE, STORIA E DEVOZIONE POPOLARE

PALAZZO DE ARCANGELIS

PALAZZO DONATO TIBERIO: MEMORIE DI UN MEDICO DI FAMIGLIA

PALAZZO MAGNARAPA

PERCORSO STORICO-ARCHITETTONICO NEL BORGO ANTICO

VILLA LANZA

Aperture a cura del gruppo Fai Ortona

CRECCHIO (CH)

CRECCHIO: STORIE DI FAMIGLIE E DI PALAZZI

Aperture a cura della Delegazione Fai di Lanciano

LANCIANO (CH)

CORSO ROMA: PALAZZI A CONFRONTO *Iscritti FAI

I TESORI RITROVATI

IL LIBERTY LANCIANESE TRA PALAZZI E PROGETTI

LA VIA DELLE LAVANDAIE: STORIE DI ACQUE E DI TERRE

LANCIANO SOTTERRANEA

LE STRADE DEI DIPINTI, DEGLI AFFRESCHI E DEI MURALES

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA

AIELLI (AQ)

AIELLI STAZIONE NOVECENTO

BORGO UNIVERSO – IL FUTURO DELL’UNIVERSO

COLLARMELE (AQ)

STAZIONE DI COLLARMELE: UN GIORNO DA CAPOSTAZIONE

Aperture a cura della delegazione Fai di L’Aquila

ASSERGI Fraz. L’AQUILA (AQ)

TUNNEL DELLA GRAN SASSO SPA *Iscritti FAI – su prenotazione

BORGO DI ASSERGI E CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA

Aperture a cura della delegazione Fai Sulmona

SCANNO (AQ)

CHIESA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA, GIOIELLO BAROCCO

INTRECCI DI ARTE E TRADIZIONE NEL PARADISO DEI FOTOGRAFI

LAGO DI SCANNO: IL SENTIERO DEL CUORE

PALAZZO DI RIENZO, I SIGNORI DELLA LANA

Aperture a cura di. Delegazione Fai Pescara

LORETO APRUTINO (PE)

L’ANTICA LAURETUM *Iscritti FAI

CHIESA DI SANTA MARIA IN PIANO

LORETO APRUTINO: SCRIGNO PREZIOSO TRA ANTICHI TESORI

PARCO DEI LIGUSTRI

Aperture a cura della Dedelegazione Fai di Teramo

PINETO (TE)

VILLA CACCIANINI *Iscritti FAI

PINETA SECOLARE

PARCO MARINO DEL CERRANO

LE VILLE DI PINETO

MUTIGNANO E LA CHIESA DI SAN SILVESTRO PAPA

VULCANELLO DI FANGO “IL CENERONE”

L’elenco completo dei luoghi aperti in ABRUZZO e le modalità di partecipazione all’evento possiamo trovarle su: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=ABRUZZO

Si raccomanda di controllare, fanno sapere i promotori dell’iniziativa sul sito i giorni e gli orari di apertura prima della visita e se è necessaria la prenotazione e di verificare, sempre sul sito, anche eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse.

Maria Teresa Liberatore