Scanno,il paese dei fotografi protagonista delle giornate Fai di primavera

Sulmona, 13 marzo–Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI in 400 città, grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni. Una grande festa all’insegna di arte, cultura e natura che quest’anno coincide con il cinquantenario della nascita del FAI

La Delegazione FAI di Sulmona ha scelto Scanno come protagonista delle Giornate FAI di Primavera in occasione dell’Edizione speciale per i 50 anni della Fondazione.La scelta non è casuale, perché Scanno rappresenta un concentrato di abruzzesità che si esprime nella conformazione del centro storico, nella tradizione della pastorizia, dell’arte orafa, del tombolo e nel Costume muliebre, candidato UNESCO come patrimonio dell’Umanità e con l’ottima produzione casearia e dolciaria.

I visitatori saranno accolti dalle donne nel bellissimo costume di Scanno e accompagnati alla scoperta del Borgo attraverso quattro esclusivi percorsi ed una iniziativa speciale.

Oltre alla visita dei tanti beni artistici ed architettonici, lungo il percorso assisteranno alla lavorazione del tombolo, alla tessitura e tinteggiatura della lana, alla creazione dei meravigliosi gioielli scannesi nelle botteghe orafe, scattando foto nei famosi scorci dei fotografi. Il tutto arricchito dalle degustazioni di formaggi, latticini e dolci della famosa produzione scannese. Una visita a parte sarà dedicata alla splendida chiesa barocca di Sant’Antonio, meno conosciuta perché fuori dal circuito turistico ma ricca di pregevoli stucchi dorati, marmi, statue e un originale pavimento in maiolica di Capodimonte. Tra le aperture proposte, i partecipanti potranno visitare in esclusiva l’elegante Palazzo Di Rienzo, Dimora gentilizia, chiuso al pubblico perché proprietà privata ed aperto eccezionalmente in occasione delle Giornate FAI.

Alle “Regine di Scanno” è dedicata l’iniziativa speciale “Il rito della vestizione del costume femminile” con un omaggio per pianoforte al Compositore Henry Mancini, originario di Scanno, a cura del pianista Alessandro Jaconis. Il tutto arricchito dalla mostra fotografica di Cesidio Silla: “Le ultime Regine”, dedicata alle donne che hanno indossato il costume per tutta la vita fino ai nostri giorni. Auditorium “Le Anime Sante”, posti limitati, è necessaria la prenotazione al n. 350 1392252.

Gli amanti della natura e del paesaggio saranno coccolati dalla nostra escursione sul “Sentiero del Cuore” per ammirare il lago più romantico d’Abruzzo. Indossare abbigliamento sportivo e scarpe da trekking.

Per ogni visita è richiesta una donazione per sostenere la missione del FAI.Gli Iscritti FAI avranno diritto al salta coda e all’accesso prioritario. Insieme ai nostri Volontari avremo con noi gli studenti del Liceo Classico Ovidio quali Apprendisti Ciceroni del progetto FAI dedicato alle scuole.L’evento è patrocinato dal Comune di Scanno.