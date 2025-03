Unisistem Day 2025: studenti abruzzesi in Aula Magna per la Giornata europea dedicata alla Ricerca Scientifica

Teramo, 13 marzo – Domani,Venerdì 14 marzo, l’Università di Teramo parteciperà all’UniStem Day, «l’infinito viaggio della ricerca scientifica» alla sua diciassettesima edizione.

Alla giornata, che rientra tra le iniziative del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, parteciperanno 450 studenti delle scuole superiori abruzzesi «che percorreranno un viaggio all’origine delle scoperte e della libertà di tracciare e percorrere le infinite strade nei territori inesplorati della ricerca».

Nato nel 2009 da un’idea della professoressa della Statale di Milano e senatrice a vita Elena Cattaneo, con l’obiettivo di divulgare la conoscenza sulle cellule staminali e la ricerca biomedica, l’UniStem Day – coordinato a Teramo da Natalia Battista e Cinzia Rapino, del Dipartimento di Bioscienze – si è allargato ad altri ambiti di studio, coinvolgendo ospiti estranei al mondo della ricerca che hanno contribuito a porre l’attenzione su diritti e libertà strettamente legati all’attività dello studioso e al metodo della scienza. In questo contesto, l’edizione di quest’anno è dedicata a Giulio Regeni e alla libertà di ricerca, con un intervento – in streaming da Milano – dei genitori del giovane studioso.

L’evento dell’Università di Teramo, alle ore 9.00 in Aula Magna, si aprirà con i saluti del magnifico rettore Christian Corsi. Seguiranno gli interventi di Mohammad El Khatib, dell’Università di Teramo, che parlerà di Cellule staminali: Il futuro della rigenerazione tra biologia e innovazione e di Barbara Di Martino, sempre dell’Università di Teramo, con la relazione Dai virus degli animali ai vaccini per l’uomo: One Health, la scienza che protegge tutti.

L’evento si concluderà con un momento interattivo con gli studenti delle scuole partecipanti con il “Quizzone scientifico La chimica intorno a noi: quanto ne sai?” condotto da Matteo Capone e Chiara Biagini, divulgatori scientifici noti sui social come Il chimico sulla Tavola.

UniStem Day, che coinvolge 97 Atenei e Centri di Ricerca di tutto il mondo, avrà come protagonisti «circa 30.000 studenti che in tutti i Paesi partecipanti, attraverso seminari, tavole rotonde, visite ai laboratori ma anche quiz, momenti musicali e attività ricreative, potranno calarsi nei panni dei ricercatori alle prese con le loro sfide quotidiane. UniStem Day vuole contribuire a far comprendere agli adulti di domani come sia essenziale ragionare su diversi argomenti sempre con spirito critico, utilizzando il metodo scientifico come strumento per essere cittadini responsabili e consapevoli».