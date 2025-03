Gran Sasso Science Institute, aperto il bando di dottorato 2025

Crescono le borse di studio (49 totali) per i corsi di Fisica delle astroparticelle, Matematica, Informatica e Scienze regionali e geografia economica

L’Aquila, il Palazzo che ospita il Gssi( Villa Comunale) nelle immediate vicinanze di Palazzo Dell’Emiciclo sede del Consiglio regionale

L’Aquila,12 mar.- Il Gssi – Gran Sasso Science Institute– ha pubblicato il nuovo bando per l’accesso al quarantunesimo ciclo del dottorato di ricerca. Per il prossimo anno accademico, che inizierà ufficialmente il primo novembre, crescono le borse di studio: l’istituto di ricerca ha messo a disposizione cinque posti in più rispetto all’anno scorso, per un totale di 49.

Le posizioni sono distribuite nei quattro programmi accademici di durata quadriennale: 13 per Astroparticle Physics, 12 per Computer Science, 12 per Regional Science and Economic Geography; altre 12 per Mathematics in Natural, Social and Life Sciences, che però ha già bandito nei mesi scorsi le prime dieci. Tre borse di studio sono finanziate su fondi di ricerca italiani e comunitari: in Fisica, una sarà sul progetto Astrocent Plus – Particle Astrophysics Science and Technology Centre (fondi Horizon-CSA); in Matematica una sul progetto CardioTrials (fondi ERC – European Research Council) e una per il progetto Holes in the heart: a fluid dynamics approach to atrial septal defects (fondi Prin). Inoltre, nei prossimi mesi, saranno bandite anche le nuove posizioni per il dottorato di ricerca triennale in Innovative Technologies for Space Missions and Radiation Detection.

I nuovi dottorandi si uniranno ai 170 già presenti all’Aquila. Il Gssi, nato dopo il terremoto, attualmente conta con 80 tra professori e ricercatori e oltre cinquanta post-doc. Dal 2012 a oggi, l’istituto ha rilasciato oltre 230 titoli di “Philosophiae Doctor” (Ph.D). Il nuovo bando prevede una borsa di studio annuale lorda di 16.243 euro; alloggio nelle strutture del Gssi oppure un contributo sostitutivo, vitto e altri benefit. La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata utilizzando esclusivamente la procedura online disponibile sul sito web del Gssi Non sono ammesse domande di partecipazione pervenute con modalità diverse.I termini di presentazione delle domande sono tre: il 23 maggio 2025 alle 15 (ora italiana) per il corso di dottorato in Regional Science and Economic Geography; il 30 maggio 2025 alle 15 (ora italiana) per i corsi in Astroparticle Physics e Computer Science; il 29 agosto 2025 alle 15 (ora italiana) per le due borse su progetto del corso di dottorato in Mathematics in Natural, Social and Life Sciences.