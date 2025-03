L’Aquila: vicenda   parcheggi, opposizioni all’attacco:  “Situazione disastrosa, tra errori e ritardi “

L’Aquila,11 marzo- “Parcheggi, anno zero. Dopo 8 anni di amministrazione delle destre aquilane siamo ancora a caro amico. Faremo battaglia in consiglio e nella città. – così ha aperto la conferenza stampa dei gruppi di opposizione l’ on Stefania Pezzopane consigliera comunale Pd – Non ci stiamo: vogliamo un vero piano parcheggi connesso con il piano mobilità. Ieri in consiglio comunale la mancanza del numero legale e le assenze politiche nei banchi della maggioranza parlano chiaro. Negare l’evidenza è ormai impossibile: dopo 8 anni gli annunci non bastano più. La vera questione è che quest’amministrazione non ha una strategia per il centro storico.

Le azioni sono contraddittorie, prive di un orizzonte lungo. L’Aquila non è funzionale, ha bisogno di servizi, in questi 8 anni sono state fatte altre scelte. Erano urgenti i parcheggi e hanno speso milioni per piazze imbiancate togliendo le risorse dedicate proprio alle aree parcheggio programmati dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Si sono spesi due milioni per la scarpata davanti alla Porta Santa ma non si può intervenire sulla scarpata di viale della Croce Rossa. Pazzesco. Il parcheggio di viale della Croce Rossa, che inizialmente prevedeva 400 posti auto, è stato ridotto a soli 150 posti.

Inoltre, nel primo lotto di lavori non è nemmeno previsto il percorso mec-canizzato, che avrebbe potuto facilitare l’accesso ai piani superiori. Allo stesso modo, il progetto di Porta Leoni è stato ridimensionato da oltre 200 posti a soli 90 posti auto. Il progetto originario prevedeva anche di recuperare l’area verde a ridosso delle mura. Penalizzati sia i residenti che chi vuole venire in centro.”

Il consigliere Paolo Romano (L’Aquila Nuova) ha aggiunto “Non siamo contrari alla realizzazione di parcheggi e ci mancherebbe, ne abbiamo sempre urlato la necessità e incalzato l’amministrazione affinché fossero realizzati.

Siamo contrari, però, alla costruzione di strutture inutili, insufficienti, che incidono in modo irreversibile sul territorio poiché cambiarle costerebbe spese e sacrifici alla comunità. Il parcheggio di viale della Croce Rossa come pensato è inutile: avevano il progetto per un parcheggio di circa 400 posti, completo in ogni particolare, con risalita verso piazza S. Basilio che comprendeva anche il parco lineare di via della croce rossa con ampia riqualificazione urbanistica, per poi ripresentarsi con un progettino ridotto a 150 posti auto e la risalita meccanizzata la cui realizzazione non sarà contestuale a quella del parcheggio.