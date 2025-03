Campionati italiani Children di sci alpino, per  Quaglieri la regione protagonista dello sport giovanile invernale

L’Aquila 11 marzoDal 17 al 22 marzo 2025, l’Abruzzo sarà protagonista dello sci alpino giovanile con i Campionati Italiani Children, che si svolgeranno sulle piste di Campo Felice e Ovindoli Monte Magnola. Un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale delle discipline invernali, che vedrà la partecipazione di giovani atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi nelle diverse specialità.

Oggi a L’Aquila, la conferenza stampa di presentazione dell’assessore allo sport Mario Quaglieri, alla presenza del sindaco Angelo Ciminelli di Ovindoli, Presidente regionale FISI Abruzzo, di Roberto Morgante vice sindaco di Rocca di Cambio, del Presidente del Comitato Organizzatore Franco Malci, del Presidente regionale FISI Lazio, Andrea Ruggeri, del Presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D’Amore e dei rappresentanti delle due stazioni sciistiche, Alessandro Di Stefano e Desideria Bartolotti.

Nel corso della conferenza è stato evidenziato come questa manifestazione rappresenti una straordinaria opportunità per la promozione del territorio abruzzese, sia in termini sportivi che turistici. “Ospitare i Campionati Italiani Children è motivo di grande orgoglio per l’Abruzzo – è il commento dell’assessore Quaglieri – È un’occasione per mettere in luce non solo il talento dei giovani atleti, ma anche la qualità delle nostre stazioni sciistiche e l’accoglienza del nostro territorio.

Quest’anno l’Abruzzo si è confermato protagonista degli sport invernali, ospitando numerosi eventi di rilievo e valorizzando le sue straordinarie risorse naturali e infrastrutturali. Ma la nostra regione è molto più di una destinazione sportiva: è un territorio capace di offrire un’esperienza completa, che unisce il fascino della montagna alla ricchezza della cultura, delle tradizioni, dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Grazie a questa sinergia, l’Abruzzo si propone non solo come punto di riferimento per gli sport invernali, ma come una meta da vivere tutto l’anno, capace di emozionare e sorprendere.”

L’Abruzzo – ha concluso l’assessore – con il suo straordinario patrimonio naturale e le sue infrastrutture sciistiche di alto livello, si conferma una regione ideale per accogliere competizioni di rilievo nazionale e internazionale”.