Prospero (Fi), necessario attuare la legge regionale per proteggere anziani e fasce deboli

Francesco Prospero

L’Aquila, 11 marzo “L’ennesimo caso di truffa avvenuto a Chieti dimostra quanto sia urgente rafforzare la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. Un individuo si è finto ispettore di polizia, utilizzando un numero telefonico apparentemente autentico, per ingannare una cittadina e sottrarle oltre 47.000 euro. Un raggiro sofisticato che conferma l’evoluzione delle tecniche criminali e la necessità di strategie di prevenzione più efficaci.” A dichiararlo è il Consigliere regionale Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, che ribadisce “l’importanza di attuare pienamente la Legge Regionale 3/2020 per proteggere gli anziani vittime di criminalità”.

“La normativa – spiega – prevede misure fondamentali: il Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalità, il sostegno economico agli anziani truffati, la collaborazione tra Comuni e Forze dell’Ordine, l’avvio di progetti di sensibilizzazione e l’istituzione del Garante regionale per gli anziani. Strumenti che devono trovare immediata applicazione.” L’Osservatorio della Legalità, in collaborazione con l’assessore regionale Roberto Santangelo, sta lavorando per garantirne l’attuazione. L’Assessorato sta predisponendo un disciplinare operativo per rendere applicabili le misure previste, mentre il mio disegno di legge per l’istituzione del Garante regionale per gli anziani è al vaglio dell’ufficio legislativo. Questa figura sarà fondamentale per la tutela e prevenzione, offrendo un riferimento certo per gli anziani vittime di criminalità”. Prospero sottolinea anche il ruolo chiave delle Forze dell’Ordine, che devono essere supportate dalle istituzioni: “Le Forze dell’Ordine fanno un lavoro straordinario, ma la Regione deve fare la sua parte, garantendo strumenti concreti per la prevenzione e il sostegno alle vittime. È essenziale che la collaborazione tra Comuni e Forze dell’Ordine, prevista dalla L.R. 3/2020, diventi realtà”.