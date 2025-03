 Inizia oggi  presso l’Università di Teramo il Convegno “L’Europa in transizione”

Sulmona,11 marzo– Oggi 11 e domani 12 marzo presso la Sala delle Lauree, Polo Silvio Spaventa, dell’Università degli Studi di Teramo si terrà il convegno internazionale “L’Europa in transizione. Gli Stati membri, le sfide della globalizzazione e la crisi dell’ordine internazionale”.

L’incontro si articolerà in due giornate di studio. Oggi interverranno Omar Makimov Pallotta, Alice Stevanato, Federico Valentini, Giovanni Provvisiero, Caterina Adamo e Giammaria Gotti, che si confronteranno sulla crisi climatica e sulla transizione ecologica. I lavori saranno introdotti dal prof. Federico Losurdo e verranno coordinati dai proff. Pietro Gargiulo e Anna Ciammariconi. Le conclusioni saranno affidate al prof. Massimo Siclari.

Domani 12 marzo si entrerà, invece, nel vivo dei problemi che, nell’ora attuale, investono il processo di integrazione europea e l’Unione. Alle due sessioni – introdotte dal prof. Enzo Di Salvatore – prenderanno parte alcuni dei più autorevoli filosofi e giuristi italiani e stranieri.

La sessione mattutina, dedicata al tema dei diritti e della democrazia, sarà moderata dai proff. Giuseppe Marazzita e Francesco Bertolini e vedrà la partecipazione dei proff. Luigi Ferrajoli, Roberta De Monticelli, Guido Corso e Francisco Balaguer Callejón. La sessione pomeridiana avrà ad oggetto il tema della sovranità degli Stati e la crisi dell’ordine internazionale. Essa sarà coordinata dai proff. Angela Musumeci e Massimiliano Mezzanotte. Interverranno i proff. Frank Schorkopf, Lucia Serena Rossi, Antonio Cantaro, Maria Rosaria Ferrarese e Nicoletta Parisi. Le conclusioni saranno affidate al prof. Paolo Ridola.

L’evento è patrocinato dal corso di laurea in diritto dell’ambiente e dell’energia, dal Centro di ricerca “Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali”, dalla rivista Diritto e clima, dall’Associazione Gruppo di Pisa, dal Comitato Giovani Costituzionalisti e dalla Scuola di Specializzazione in Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione. Il convegno si inserisce nell’ambito del PRIN 2022 “Divari territoriali e PNRR: lo sviluppo delle riforme nazionali e delle politiche regionali alla luce del Next Generation EU” – Work Package n.2 (Università degli Studi di Teramo).