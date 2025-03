La Settimana del Cervello 2025. Università D‘Annunzio partecipa con “Innovazione tecnologica e manipolazione della paura sociale” 

14 marzo, Pescara, Viale Pindaro, Aula 33.

Pescara,10 marzo- Nell’ambito della “Brain Awareness Week”, “Settimana sulla consapevolezza del Cervello”, consultabile sui siti https://www.settimanadelcervello.it/ e https://www.fens.org/ ovvero la campagna globale per aumentare la consapevolezza pubblica dei progressi e dei benefici della ricerca sul cervello, dal 10 al 16 marzo 2025 e che porta le neuroscienze in tutta Italia, divulgando gli studi più recenti del settore, l’Università G. D’Annunzio, nell’ambito della “Terza Missione”, partecipa con un evento nella giornata di venerdì 14 marzo a Pescara, presso la sede in Via Pindaro aula 33, dalle ore 9,00 con il titolo: “Innovazione tecnologica e manipolazione della paura sociale”; consultabile sul sito istituzionale https://www.unich.it/eventi/brain-awareness-week-2025

Nella prima parte della giornata di lavoro, coordinata e moderata da Andrea Pitasi e Cecilia Serafini, interverranno:

• Jozef Lernout

• Paolo Piersantelli

• Roberto Cucitore

• Domenico Polimeno

• Paolo A. Gallenga

Nella seconda parte, coordinata da Massimo Angrilli e Maria A. Mariggiò interverranno:

• Filippo Angelucci

• Massimo Angrilli

• Marcello Costantini

• Paolo Fusero

• Tiziana Pietrangelo

• Davide Pietroni

• Andrea Pitasi

• Edgardo Bucciarelli

• Cecilia Serafini

L’evento si focalizza sull’impatto emotivo che può creare l’innovazione tecnologica, in particolar modo dall’intelligenza artificiale. Le innovazioni è ormai noto che possono creare la paura del futuro e pertanto possono rappresentare anche un ostacolo alla diffusione della tecnologia e del progresso. Il workshop, rivolto a studenti universitari, imprenditori, investitori, responsabili politici, attori del settore non profit e opinion leader, vuole favorire, pertanto, la collaborazione tra soggetti responsabili della ricerca applicata e soggetti responsabili delle strategie di sviluppo.

Giovanni Pizzocchia