“Patto per l’Abruzzo”, vertice a Capestrano con l’obiettivo della “Unità nella molteplicità”

E soprattutto “ No all’aumento delle tasse per gli abruzzesi. Incontro utile con la partecipazione dei Consiglieri regionali e dei Segretari di PD, M5S, Azione, AvS, IV, Demos e la civica Abruzzo Insieme

Sulmona, 10 marzo- Vertice del ‘ Patto per l’Abruzzo ‘oggi a Capestrano per concludere i lavori della riunione, iniziata la scorsa settimana in Consiglio regionale.

All’incontro, convocato dal Capogruppo Luciano D’Amico, hanno partecipato tutti i Consiglieri di opposizione e i segretari regionali delle forze politiche che compongono il Patto.

Nel corso della giornata sono emersi spunti di riflessione e proposte per coordinare le future iniziative dell’opposizione, in aula e sui territori, che confermano la coalizione progressista come una concreta ed efficace alternativa alle destre che governano la Regione.

“‘Unità nella molteplicità’ è la sintesi perfetta di una stimolante giornata di lavoro, che arriva a un anno esatto dal voto” commenta Luciano D’Amico.

Alle sue parole si uniscono quelle dei Consiglieri regionali e dei Segretari di PD, M5S, Azione, AvS, IV, Demos e la civica Abruzzo Insieme “

Attraverso queste riunioni, è stato evidenziato, si mantiene vivo il confronto, al fine di rendere più efficace la programmazione delle attività di una coalizione che, pur valorizzando le peculiarità dei singoli partiti, condivide la visione univoca di un Abruzzo più vicino e attento alle reali esigenze dei cittadini.

La prima battaglia sulla quale ci misureremo con forza è contro il possibile aumento delle tasse per gli abruzzesi, che va assolutamente scongiurato. I cittadini non possono pagare l’incapacità della Giunta Marsilio sulla gestione della sanità: i numeri parlano chiaro più debiti e meno servizi”, concludono.