Premio Internazionale ” Divinamente donna” 2025 (1^ parte)

ROMA – Celebrata degnamente con una cerimonia sobria e intensa, nella splendida Sala Zuccari del Senato, l’Eccellenza femminile con la consegna del 2° Premio internazionale “DivinaMente Donna”, promosso ed organizzato dall’associazione VerbumlandiArt. Il meraviglioso contesto d’arte, prezioso degli affreschi di Federico Zuccari, ha visto il pieno di presenze delle insignite del premio d’Eccellenza e del Premio letterario, con un parterre di prestigiosi ospiti dall’Italia e dall’estero per questa singolare manifestazione, le cui motivazioni sono state espresse nel saluto della Presidente di VerbumlandiArt, Regina Resta, della Presidente onoraria del Premio Marisa Manzini, sostituto Procuratore Generale di Catanzaro, che ha inviato un videomessaggio, e nell’apertura dell’evento, condotto egregiamente da Pino Nazio, giornalista Rai. Sono seguiti i saluti dei Parlamentari presenti, Sen. Manfredi Potenti, Sen. Tilde Minasi e On. Laura Ravetto.

“Autorità, ospiti illustri, care vincitrici, signore e signori, è per me un grande onore darvi il benvenuto a questa edizione del Premio DivinaMente Donna – così Regina Resta nel suo saluto -, un riconoscimento che celebra il talento, la determinazione e il valore delle donne in ogni ambito della società. Un sentito ringraziamento va alle autorità presenti, che con la loro partecipazione testimoniano l’importanza di iniziative come questa, volte a promuovere l’eccellenza e l’impegno femminile. Grazie per il vostro sostegno e per la vostra vicinanza a questa causa. Desidero inoltre esprimere la mia profonda gratitudine alle straordinarie donne che oggi premiamo. Ognuna di voi è un esempio di passione, competenza e resilienza. Il vostro percorso è fonte di ispirazione per tutti noi e dimostra quanto sia fondamentale continuare a valorizzare il contributo femminile in ogni settore. Il Premio DivinaMente Donna non è solo un riconoscimento, ma un simbolo di impegno collettivo per una società più equa e inclusiva, in cui il merito e il talento possono brillare senza barriere. A nome di tutti i componenti dello staff organizzativo e del Comitato scientifico della nostra associazione Verbumlandiart Aps ringrazio tutti per essere qui e per condividere con noi questa serata speciale.

Ringrazio il Comitato di Giuria, così composto: Graziano Perria, già Primo Dirigente della Polizia di Stato (Presidente per la relazioni istituzionali); Hafez Haidar, docente di Letteratura araba, scrittore e traduttore, candidato al Nobel per la Pace e la Letteratura (Presidente di rappresentanza per la Cultura); chi vi parla Regina Resta, Presidente VerbumlandiArt e del progetto Divinamente Donna (Presidente del Premio); Maria Pia Turiello, criminologa forense (Presidente del Comitato scientifico); On. Mirella Cristina, avvocato, già Parlamentare (Madrina del Premio); Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore (Presidente della Giuria). Ringrazio inoltre i membri della Giuria: Angela Kosta, poetessa, scrittrice, giornalista; Eugenio Bisceglia, avvocato; Francesco Nigri, founder & CEO iBusiness Srls, poeta; Hebe Muñoz, poetessa, scrittrice, traduttrice; Maria Cristina Pensovecchio, poetessa e scrittrice; Mirjana Dobrilla, autrice, traduttrice; Roberta Vitelli,psicologa e psicoterapeuta; Rosella Murano, docente, scrittrice, poetessa; Stefania Romito, giornalista, scrittrice, poetessa. Ringrazio il Sen. Manfredi Potenti per l’attenzione che riserva al Premio e alle tematiche che affronta e le parlamentari presenti. Infine ringrazio il Main sponsor RIABIZ&PARTNERS e l’artista Tommaso Filieri, che ha realizzato le splendide opere Premio per le insignite.”

A questo punto la cerimonia ha preso il largo sotto la curata regia di Pino Nazio che, chiamando le Personalità insignite, ha illustrato di volta in volta le motivazioni del Premio. Tra gli ospiti presenti in sala l’Ambasciatore Gaetano Cortese, autore di 34 preziosi volumi che documentano le meraviglie artistiche e architettoniche delle sedi diplomatiche dell’Italia nel mondo, curatore della speciale Collana per l’editore Carlo Colombo di Roma. Le immagini ufficiali della cerimonia di premiazione sono state scattate da Mario Giannini, grande professionista dell’arte fotografica.

INSIGNITE DEL PREMIO D‘ECCELLENZA “DIVINAMENTE DONNA” 2025

Premio d’Eccellenza “Divinamente Donna” ad ALESSANDRA NIGRO, Prefetto di Nuoro

Il Premio d’Eccellenza Divinamente Donna 2025 viene conferito ad Alessandra Nigro, Prefetto di Nuoro, per il suo straordinario impegno nel servizio allo Stato, la dedizione alla tutela dei diritti e la costante vicinanza alle comunità che ha rappresentato con autorevolezza e sensibilità. Nel corso della sua prestigiosa carriera, Alessandra Nigro ha saputo coniugare competenza istituzionale e umanità, affrontando con determinazione e pragmatismo le sfide della sicurezza, dell’inclusione sociale e dello sviluppo territoriale. Il suo operato, caratterizzato da un forte senso dello Stato e una visione lungimirante, ha contribuito al rafforzamento della legalità, alla promozione della coesione sociale e al sostegno delle amministrazioni locali, con particolare attenzione alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione. La sua recente nomina a Prefetto di Nuoro ha ulteriormente evidenziato il suo spirito di servizio, attraverso un’azione incisiva nella gestione delle emergenze territoriali, la valorizzazione delle tradizioni culturali e il supporto ai sindaci nell’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per il suo esempio di leadership femminile nel panorama istituzionale italiano, per la sua capacità di coniugare fermezza e dialogo e per il suo costante impegno nella costruzione di una società più giusta e solidale, Alessandra Nigro rappresenta un modello di eccellenza e ispirazione per tutte le donne. Con gratitudine e ammirazione, Divinamente Donna 2025.

Consegnano il Premio: Graziano Perria, Sen. Manfredi Potenti, Sen. Tilde Minasi.

Premio d’Eccellenza “Divinamente Donna” a TERESA REGGIO, Magistrato membro del CSM

Il Premio d’Eccellenza Divinamente Donna 2025 viene conferito a Teresa Reggio, Magistrato addetto alla Segreteria Generale del CSM, per il suo straordinario contributo alla giustizia italiana, la difesa dei principi costituzionali e il suo impegno instancabile nella tutela dei diritti fondamentali. Nel corso della sua illustre carriera, Teresa Reggio ha saputo distinguersi per rigore, indipendenza e sensibilità, affrontando con fermezza e dedizione le sfide poste dall’amministrazione della giustizia. La sua azione, sempre ispirata ai più alti valori etici e deontologici, ha contribuito a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, promuovendo un sistema giudiziario equo, trasparente ed efficiente. Nel suo ruolo di Magistrato opera con equilibrio e determinazione per garantire l’autonomia della magistratura, valorizzando il merito e la professionalità e ponendo al centro della sua azione la tutela dei più deboli, il contrasto alla criminalità organizzata e il rafforzamento delle garanzie democratiche. Per la sua esemplare dedizione al servizio dello Stato, per la sua capacità di incarnare i più alti ideali di giustizia e per il suo ruolo di guida e ispirazione per le donne nel mondo della magistratura e delle istituzioni, Teresa Reggio rappresenta un faro di integrità e coraggio nel panorama giuridico italiano. Con gratitudine e stima, Divinamente Donna 2025.

Consegnano il Premio: Sen. Tilde Minasi e Maria Pia Turiello, Presidente del Comitato scientifico.

Premio d’Eccellenza “Divinamente Donna” a PAOLA INVERARDI, Rettrice del GSSI

Il Premio d’Eccellenza Divinamente Donna 2025 viene conferito a Paola Inverardi, Rettrice del Gran Sasso Science Institute, per il suo straordinario contributo al progresso scientifico, all’innovazione accademica e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella ricerca e nell’alta formazione. Figura di riferimento nel panorama accademico e scientifico italiano, Paola Inverardi si è distinta per la sua eccellenza nella ricerca informatica, con particolare attenzione all’ingegneria del software, e per il suo impegno nella formazione di nuove generazioni di studiosi e scienziati. La sua carriera, segnata da prestigiosi incarichi e riconoscimenti, testimonia una leadership illuminata, capace di coniugare rigore scientifico, visione strategica e profondo senso di responsabilità istituzionale. Alla guida del Gran Sasso Science Institute, ha promosso un ambiente di studio e ricerca d’eccellenza, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia nella comunità scientifica internazionale e favorendo il dialogo tra scienza, tecnologia e società. Il suo costante impegno per l’inclusione e la parità di genere nel mondo accademico rappresenta un modello di ispirazione per le donne che ambiscono a percorsi di eccellenza nella ricerca e nelle STEM. Per la sua instancabile dedizione alla conoscenza, per il suo contributo alla crescita del sapere scientifico e per la sua capacità di guidare con autorevolezza e visione il futuro dell’istruzione e della ricerca, Paola Inverardi incarna un esempio di eccellenza e determinazione, ispirando le nuove generazioni a credere nel valore della scienza e della cultura. Con ammirazione e gratitudine, Divinamente Donna 2025.

Consegnano il Premio: Regina Resta, Presidente del Premio, e Goffredo Palmerini, Presidente della Giuria.

Premio d’Eccellenza “Divinamente Donna” 2025 a INCORONATA BOCCIA, Vicedirettore del TG1

Il Premio d’Eccellenza Divinamente Donna 2025 viene conferito a Incoronata Boccia, Vicedirettore del TG1, per il suo straordinario impegno nel giornalismo, la sua capacità di raccontare la realtà con autorevolezza e sensibilità, e il suo contributo alla difesa della libertà di informazione. Professionista di grande esperienza e competenza, Incoronata Boccia ha saputo interpretare il ruolo del giornalista con rigore, passione e integrità, contribuendo a rendere il TG1 un punto di riferimento per l’informazione italiana. La sua carriera è segnata da un costante impegno nella ricerca della verità, nel racconto equilibrato e approfondito dei fatti e nella promozione di un’informazione trasparente e accessibile a tutti. Nel suo ruolo di Vicedirettore, ha mostrato straordinarie doti di leadership e visione strategica, contribuendo all’innovazione del linguaggio giornalistico e alla valorizzazione del servizio pubblico. Con il suo lavoro ha dato voce a tematiche di grande rilevanza sociale, portando alla luce storie di coraggio, giustizia e cambiamento, e diventando un modello per le giovani generazioni di giornalisti. Per la sua instancabile dedizione al giornalismo, per la sua capacità di raccontare il mondo con profondità e rispetto e per il suo ruolo di guida e ispirazione nel panorama dell’informazione italiana, Incoronata Boccia incarna l’eccellenza del giornalismo al servizio della verità e della democrazia. Con ammirazione e gratitudine, Divinamente Donna 2025.

Consegnano il Premio: Nico Spuntoni, giornalista vaticanista, e la Sen. Tilde Minasi.

Premio d’Eccellenza “Divinamente Donna” 2025 a MARIAGRAZIA CALANDRONE, scrittrice

Il Premio d’Eccellenza Divinamente Donna 2025 viene conferito a Mariagrazia Calandrone, scrittrice, poetessa e intellettuale di straordinaria sensibilità, per il suo contributo alla letteratura italiana e per la sua capacità di dare voce, attraverso la parola, alle emozioni, alle storie dimenticate e ai grandi temi del nostro tempo. Autrice di opere intense e profonde, Mariagrazia Calandrone ha saputo intrecciare poesia e narrativa con una scrittura potente e visionaria, capace di toccare le corde più intime dell’animo umano. Il suo lavoro esplora le tematiche dell’identità, della memoria, della giustizia sociale e dell’amore, restituendo al lettore un’esperienza letteraria densa di significato e bellezza. Con la sua voce limpida e autorevole, ha saputo oltrepassare i confini della pagina scritta, portando la letteratura nei contesti più diversi, dalle scuole ai festival, dai programmi radiofonici agli incontri con i lettori, con l’obiettivo di rendere la poesia e la scrittura strumenti di dialogo, riflessione e cambiamento. Per la sua straordinaria capacità di narrare l’umanità in tutte le sue sfumature, per il suo impegno culturale e civile e per l’esempio che rappresenta per le donne che aspirano a farsi ascoltare attraverso la scrittura, Mariagrazia Calandrone incarna l’eccellenza della letteratura contemporanea e il potere trasformativo della parola. Con ammirazione e gratitudine, Divinamente Donna 2025.

Consegnano il Premio: Regina Resta e Goffredo Palmerini.

Premio d’Eccellenza “Divinamente Donna” a VALERIA MORELLI, Ceo di Private Engineering Company

Il Premio D’Eccellenza Divinamente Donna 2025 viene conferito a Valeria Morelli, CEO di Private Engineering Company Italia, per il suo straordinario contributo nel campo dell’ingegneria e dell’innovazione, la sua visione imprenditoriale e la sua capacità di guidare con eccellenza e determinazione un settore strategico per lo sviluppo tecnologico del Paese. Figura di riferimento nel mondo dell’ingegneria e della leadership aziendale, Valeria Morelli ha saputo distinguersi per competenza, lungimiranza e capacità di innovare, portando la sua azienda ai vertici del settore. Il suo percorso professionale è caratterizzato da un impegno costante nella ricerca di soluzioni all’avanguardia, nella sostenibilità e nell’applicazione delle tecnologie più avanzate, contribuendo alla crescita e alla competitività del settore ingegneristico in Italia e nel panorama internazionale. Con la sua leadership inclusiva e ispiratrice, ha promosso una cultura aziendale fondata sul merito, sulla valorizzazione del talento e sulla parità di genere, diventando un esempio per tutte le donne che aspirano a ruoli di responsabilità nelle discipline STEM e nell’industria tecnologica. Per il suo impegno nel promuovere l’eccellenza tecnologica, per il suo contributo alla trasformazione digitale e per la sua capacità di guidare con visione e determinazione un settore chiave per il futuro, Valeria Morelli rappresenta un modello di leadership femminile innovativa e di successo. Con ammirazione e gratitudine, Divinamente Donna 2025.

Consegna il Premio: Sen. Manfredi Potenti.

Premio d’Eccellenza “Divinamente Donna” a FRANCESCA QUAIA, imprenditrice

Il Premio D’Eccellenza Divinamente Donna 2025 viene conferito a Francesca Quaia, imprenditrice di talento e visione, per il suo straordinario contributo al mondo dell’imprenditoria, la sua capacità di innovare e creare valore e il suo impegno nel promuovere una leadership al femminile forte e ispiratrice. Nel suo percorso professionale, Francesca Quaia ha dimostrato una straordinaria determinazione nel trasformare le sfide in opportunità, contribuendo alla crescita del settore in cui opera con passione, creatività e competenza. La sua visione imprenditoriale si è distinta per l’attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla valorizzazione del capitale umano, dimostrando che il successo aziendale può e deve essere accompagnato da responsabilità sociale e inclusione. Con la sua guida, ha ispirato e supportato nuove generazioni di imprenditrici, promuovendo una cultura aziendale basata sul merito, sull’etica e sulla valorizzazione delle competenze. Il suo esempio rappresenta un punto di riferimento per tutte le donne che desiderano affermarsi nel mondo dell’impresa, superando barriere e pregiudizi con determinazione e visione strategica. Per la sua capacità di innovare e di creare valore, per il suo impegno nella promozione dell’imprenditoria femminile e per la sua straordinaria dedizione nel coniugare crescita economica e responsabilità sociale, Francesca Quaia incarna l’eccellenza e la forza dell’imprenditoria moderna. Con ammirazione e gratitudine, Divinamente Donna 2025.

Consegna il Premio: Graziano Perria.

* scrittore e giornalista

