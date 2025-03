“Il Circo delle pulci  del prof.Brustric”   a Sulmona

Al Teatro Comunale “Maria Caniglia domani, domenica 9 marzo, – ore 17.30

Sulmona, 8 marzo- La magia e l’illusionismo entrano in campo nello spettacolo di domani,domenica 9 marzo ,al Teatro Caniglia di Sulmona, per la 72a stagione della Camerata Musicale che si avvia a conclusione. Bustric con il duo pianistico composto da Paola Biondi e Debora Brunialti, propongono “Il circo delle pulci del professor Bustric”. La magia del circo, l’illusione creata dal mondo invisibile delle pulci e le magiche musiche prese in prestito dai filmdi Walt Disney sono gli “ingredienti” per questo speciale spettacolo che saprà coinvolgere un pubblico di ogni età.

“Il Circo delle Pulci” nato storicamente nell’ottocento, è una forma di spettacolo popolare, che meraviglia e stupisce ancora più di un normale circo in quanto ad esibirsi nei vari ruoli di acrobata, funambolo o fachiro sono proprio loro…. le pulci.

“Certo è difficilissimo vederle, soprattutto da lontano – dice il mago Bustric- per questo serve la magia che, per definizione, mostra l’impossibile diventare reale e, alla domanda legittima: ma le pulci esistono? .. ovvero.. c’è il trucco? – si può rispondere, altrettanto legittimamente: se non c’è trucco è incredibile, ma se il trucco c’è…. lo è ancor di più!”.

Nel circo delle pulci la magia non è solamente quella del Mago, ma anche del Teatro, dove l’attore può creare ogni tipo d’illusione.

Il Circo delle Pulci è gioco di prospettive tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande: può accadere che se una pulce si tuffa in una tazzina di caffè tanto piccola per noi, ma grande come un mare per lei… che la scena si trasformi in abisso marino, svelando segreti e misteri.Magia di trucchi semplici eppure incomprensibili e sorprendenti e piccoli colpi di genio, con la leggerezza e quel senso dell’assurdo tipici del teatro di Bustric, suscitano nel pubblico la meraviglia.

Sergio Bini, in arte Bustric, autore, attore e regista, laureato all’Università di Bologna, come artista si forma a Parigi alla scuola di circo e quella di pantomima di Etienne Decroux poi a Roma con Roy Bosier e infine all’Actor Studio con John Strasberg.

Bustric mette in scena i suoi spettacoli usando varie tecniche: dal gioco di prestigio, alla pantomima, al canto e alla recitazione, in un ritmo narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di cose buffe e inattese. Con la sua compagnia ha girato in tutta Europa ed oltreoceano. Personaggio, attore, intrattenitore e conduttore di alcuni programmi televisivi, ha lavorato per il cinema con Silvano Agosti, Comencini, Ricky Tognazzi, e con Benigni nel “La vita è bella”.

Dal 1975 ad oggi ha realizzato spettacoli teatrali e di teatro musicale (La Meravigliosa arte dell’inganno, Atterraggio di Fortuna, Napoleone magico Imperatore, Nuvolo, Varietè degli animali, musiche di Saint-Saens; Pinocchio, musiche di Fiorenzo Carpi, Nuvolo e Musica, Il Libro della giungla musiche di Miklós Rózsa, Pierino (Bustric) e il Lupo musiche di Prokof’ev) . Dirige e scrive a quattro mani con Piero Pelù il suo spettacolo teatrale Fenomeni.

La sua collaborazione con il duo pianistico Paola Biondi e Debora Brunialti risale al 2004.Il suo è stato definito teatro “colorato e comico, a volte poetico, certamente unico.”

Conosciute nel panorama musicale nazionale e internazionale per il loro grande potere comunicativo e le loro performance sempre innovative e dinamiche, Paola Biondi e Debora Brunialti si sono diplomate al Conservatorio “N. Paganini ” di Genova dove attualmente insegnano ed hanno avviato un laboratorio di duo pianistico. Di loro hanno scritto: “Nel duo l’intesa sembra esistere a priori, quasi connaturata. Quando si ascoltano si ha la sensazione che stia suonando un unico pianista”. Numerose sono le collaborazioni con compositori contemporanei. Amano interagire con teatro, danza e poesia per creare una sinergia delle arti. Recente è la produzione de “Il Ricordo Che Se Ne Ha“, ispirato al libro della giornalista Mariza D’Anna, con musiche di Carla Magnan e Carla Rebora, su libretto di Guido Barbieri. Tra le ultime produzioni anche Clara,Fanny e le altre..un progetto musicale dedicato alle donne compositrici, creato in collaborazione con gli “Amici della Musica di Palermo”. Dal 2004 nasce una collaborazione con con Bustric con cui interpretano una serie di spettacoli. In ambito jazzistico sono interpreti di Stefano Bollani, Uri Caine, Giorgio Gaslini e Paolo Silvestri che dedica loro Anime Verde Speranza dall’omonima composizione per grande orchestra. Hanno inciso per la Dynamic composizioni del ventesimo secolo con apprezzamenti da riviste musicali importanti (Diapason, Le Monde De La Musique); per Amadeus hanno registrato il concerto per due pianoforti e orchestra di F. Poulenc con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana diretta da Tito Ceccherini. Del 2016 è il cd Between Earth and Heaven della Continuo Records, con musiche di A.Canonici . In collaborazione con il Cidim realizzano un cd con musiche di Mozart, Grieg, Debussy,Ravel e Gershwin, con la copertina (“Il Terzo Paradiso”di Michelangelo Pistoletto) che interpreta il messaggio di pace presente nel loro percorso artistico caratterizzato da una profonda attenzione ai progetti di carattere umanitario.