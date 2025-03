Sulmona: IIS “ Ovidio” per la sesta voltra campione abruzzese di Debate

A maggio rappresenterà la Regione ai Campionati nazionali in Toscana

Sulmona,7 marzo- Per la sesta volta consecutiva, sarà l’I.I.S. “Ovidio” a rappresentare l’Abruzzo ai Campionati Nazionali di Debate, che si disputeranno a maggio 2025 in Toscana. La squadra ovidiano si è aggiudicata il titolo di campione regionale, al termine delle gare del Campionato abruzzese, disputatesi oggi, nella sede del Liceo Classico “Ovidio”. Il risultato è arrivato al termine di una combattutissima finale che ha visto i campioni in carica scontrarsi con l’altra squadra sulmonese, quella dell’IIS “Fermi”.

Il polo liceale “Ovidio“ è scuola capofila regionale e polo territoriale del Debate. Da oltre dieci anni la scuola porta avanti il suo impegno per la “promozione di una metodologia che rientra tra le Avanguardie Educative” come sottolineato dal Dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi. Alle gare odierne hanno partecipato dodici squadre provenienti da tutto l’Abruzzo. A confrontarsi con la squadra ovidiana, campione uscente delle scorse edizioni, formata da Cecilia Di Cesare, Irene La Capruccia, Lorenzo Tanturri e Sara Di Piero allenata dalle docenti Maria Orsola Boschiero e Giuliana Presutti, sono state le seguenti squadre: istituti d’istruzione superiore “Fermi” di Sulmona, “De Titta-Fermi” di Lanciano, “’ Majorana” di Avezzano, “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro, licei classici “d’Annunzio” di Pescara e “Vico” di Chieti, dai licei scientifici “Galilei” e “Da Vinci” di Pescara, dal liceo statale “Gonzaga” di Chieti, dal Polo liceale “Illuminati” di Atri, dal liceo “Marconi” di Pescara e dall’ I.I.S. “Moretti” di Roseto Degli Abruzzi. A giudicare i ragazzi oltre venti docenti provenienti da Abruzzo, Basilicata e Lazio, insieme ad ex debaters. “Le squadre i

n gara si sono affrontate su tematiche interessanti e hanno messo in campo tutte le competenze che la metodologia del Debate sviluppa” ha spiegato la professoressa Maria Orsola Boschiero, docente referente del progetto. Due le mozioni discusse: “Questa casa sostiene che il fast fashion sia rivoluzione positiva della moda” e “Questa assemblea crede che l’IA rappresenti una minaccia per il mercato del lavoro”. “Gli studenti in gara”, ha concluso la docente, “hanno dimostrato di aver sviluppato pensiero critico, comunicazione efficace e lavoro collaborativo e di aver acquisito strategie e tecniche per gestire un dibattito su temi di interesse comune e di valutare criticamente le informazioni”.

A conquistare l’accesso alla finale sono state le due squadre sulmonesi “Ovidio” e “Fermi”. Il successo è stato conquistato dai campioni uscenti che maggio saranno in Toscana per contendersi il titolo nazionale.

Una giornata ricca ed intensa per tutti i partecipanti che condividono questa importante e ricca attività formativa.