L’ombra del Duce, domani la presentazione del libro di Marco Patricelli

Manoppello, 7 marzo- Era più piccola di Benito ma si comportava come una sorella maggiore, non si interessava di politica ma cercava di influenzare il potente fratello e pagò un prezzo altissimo per il cognome che portava: Mussolini.

Una storia dimenticata quella di Edvige, sorella di Benito Mussolini, raccontata nel libro di Marco Patricelli, “L’Ombra del Duce”. Il volume verrà presentato, per iniziativa dell’Associazione Culturale Futile Utile, sabato 8 marzo giorno della festa della donna, a partire dalle ore 17.00, a Manoppello, nello splendido scenario dell’ex Chiesa di San Lorenzo

Marco Patricelli, affermato storico, giornalista, autore di numerosi saggi pubblicati da case editrici italiane ed europee. Da suoi lavori sono stati tratti docufilm e docufiction prodotti da Rai, Mediaset e ZDF.

A dialogare con l’ autore sarà il noto giornalista, già inviato Rai,, Ennio Bellucci. L’ incontro, sarà arricchito dalla presenza del musicista-autore Beppe Frattaroli,

Edvige attraversa la parabola del fascismo come una comprimaria nell’ombra, eppure c’è sempre ed è a lei che il Duce affida nel 1930 i suoi preziosi diari. Esercita un forte ascendente sul dittatore, lo sa e se ne avvale, non per indirizzarne le mosse, ma per perorare le cause di quanti si rivolgono a lei non potendo arrivare a Benito.

Insomma una storia intrigante. Una ricostruzione approfondita e affascinante, con significativi risvolti personali e politici della famiglia Mussolini, dal socialismo di fine ottocento alla dittatura fascista, ed al crollo del regime.